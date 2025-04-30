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光寶科首季EPS年增45％ 高階雲端產品帶旺Q2營運

2025/04/30 15:17

光寶科總經理邱森彬今天在法說會表示，集團第2季的核心事業營運表現可望較去年同期成長。（資料照）光寶科總經理邱森彬今天在法說會表示，集團第2季的核心事業營運表現可望較去年同期成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）首季毛利率、營益率皆呈現年增，每股盈餘（EPS）1.51元、年增45%。對此，總經理邱森彬今天在法說會表示，集團第2季的核心事業營運表現可望較去年同期成長，主要動能來自於旗下雲端運算、光電半導體等高階產品出貨加速。

光寶科首季受惠於高價值事業比重提升、全球營運效率優化，以及與供應鏈緊密協作所帶來的綜效，旗下3大部門業績皆呈現年成長，單季營收364億元、年增27%，毛利率22.6%、年增2.3個百分點，營益率10.1%、年增2.3個百分點，稅後淨利34.6億元、年增45.3%，每股盈餘1.51元、年增45.2%。

邱森彬說，光寶在雲端運算電源管理系統中，高規格電能管理系統及整合式機櫃產品出貨動能增強，與客戶拓展如期進行；光電半導體業績逐季增長，除了高階光耦在新能源與工控市場回溫，Mini LED在新一代電競PC及電競手機的應用也可望持續成長；資訊及消費性電子部門當中，高階產品比重提升，主要動能來自低軌衛星電源與智慧輸入裝置出貨成長。

光寶科將於5月回歸台北國際電腦展（COMPUTEX），有別於去年在合作夥伴伺服器機櫃貼上自家LOGO，今年將在自家展位向市場釋出綠色資料中心與AI-Ran等系統解決方案。對此，邱森彬指出，公司將不斷深化核心事業的成長與策略布局，並以此作為成長驅動力，持續優化獲利率表現，推動2025年總營業額返回正成長軌道。

邱森彬強調，面對全球政經環境挑戰，光寶將持續升級產品規格及營運模式、高值化產品與技術的競爭力，並強化全球營運效能及規模。針對全球營運建立彈性及韌性的全球供應鏈管理，以貼近當地市場與客戶需求，靈活調整產能，創造優質成長，成為客戶的最佳合作夥伴。

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