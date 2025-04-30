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新北房屋稅爆「自住誤列非自住」民怨四起 民進黨團要求3日內徹查更正

2025/04/30 15:26

民進黨新北市議會黨團痛批市府行政嚴重怠惰，導致稅務系統錯誤勾稽、誤導民眾權益認知，嚴重侵害財產權，要求市府3日內提出完整檢討報告，並全面更正錯誤。（記者羅國嘉攝）民進黨新北市議會黨團痛批市府行政嚴重怠惰，導致稅務系統錯誤勾稽、誤導民眾權益認知，嚴重侵害財產權，要求市府3日內提出完整檢討報告，並全面更正錯誤。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市多名市民今（30）日收到今年房屋稅繳款書，驚見原為自住用途的房屋竟被誤列為「非自住」，適用高達3.2％至4.8％的稅率，引發強烈不滿。民進黨新北市議會黨團痛批市府行政嚴重怠惰，導致稅務系統錯誤勾稽、誤導民眾權益認知，嚴重侵害財產權，要求市府3日內提出完整檢討報告，並全面更正錯誤。

黨團總召廖宜琨指出，房屋稅屬地方稅項，由地方政府開徵與審核。這次民眾被誤課以非自住稅率，是市府行政系統失能所致，卻有國民黨議員試圖推卸責任至中央。政府對人民課稅應遵循「合法、合理」原則，任何行政疏失皆不可輕忽。

副總召蘇錦雄補充，課稅是會影響民眾的權益市府不應該有錯誤，市府內部行政發條鬆散，對於稅務制度改革毫無準備。目前這類誤課現象僅出現在雙北，其他四大直轄市尚未發生類似狀況，市府若持續迴避責任，只會讓市民對政府更加失去信任。

幹事長山田摩衣表示，民進黨團早在2023年即呼籲市府應加速推動囤房稅制度，當時新北是六都唯一尚未建立相關稅率制度的縣市。隨著「房屋稅2.0」新制於2024年實施、2025年課稅，市府卻遲未進行系統調整與民眾宣導，才導致稅單誤傳、民怨四起。

書記長顏蔚慈批評，市府雖於前年通過囤房稅自治條例，但系統更新與配套宣導明顯落後，去年早該完成系統更新，市府稅捐處顯然失職，要求市府應於3日內提出完整檢討報告並儘速更正錯誤，保障市民稅務權益不再受損。

市府稅捐處表示，民眾自住房屋收到非自住稅單，主要是因舊制非按自住稅率核課，及去年7月1日新制上路後新取得的房屋，依規定民眾應辦竣戶籍登記向稅捐處申報，但民眾誤以為不用申報，導致被主動列入非自住房屋。

另外一種情形，是房屋稅新制新增「辦竣戶籍登記」規定，若已按舊制自住稅率核課者，僅須於3月24日前辦竣戶籍登記，稽徵機關即會主動核定續按自住稅率核課，但此項作業中央規畫由稅務系統勾稽戶政系統主動處理，少部分案件因兩系統建置地址格式不一致，或設籍人親屬關係為三親等或養子女未能勾稽，故民眾所收到稅單仍為非自住。

稅捐處說，辦竣戶籍登記及申報期限已延長至今年6月2日，民眾可於該期限內更正或補申報，即可改按自住稅率課徵，若有溢繳稅款，稅捐處也會主動退稅。因個案情況或有不同，納稅人如仍有疑義請向稅捐處及各分處洽詢或辦理查對更正。

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