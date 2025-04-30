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2028年金價衝5000美元？精準預言金融海嘯的空神：這不是瘋狂 是必然！

2025/04/30 15:21

保爾森表示，在貿易戰，加上美元信任危機，將把金價推向每盎司5000美元。（彭博）保爾森表示，在貿易戰，加上美元信任危機，將把金價推向每盎司5000美元。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕曾精準預言2008年金融危機、素有「華爾街空神」之稱的對沖基金經理保爾森（Paulson），在押注金礦15年大獲全勝後，最新預言，在貿易戰，加上美元信任危機，將把金價推向每盎司5000美元，他表示，這不是瘋狂，是必然！

外媒報導，保爾森在接受採訪時表示，到2028年，央行購買黃金和全球貿易緊張局勢可能會推動金價接近每盎司5000美元。

在黃金上週創下略高於3500美元的歷史新高後，銀行和其他機構紛紛上調了自己的預期，這一價格目標是目前最看漲的預測之一，法國外貿銀行（Natixis）大宗商品分析師Bernard Dahdah在其最新的黃金報告中預測，今年底前金價有望突破4000美元，而德銀預計明年金價將達到每盎司3700美元。

當被問及金價未來走勢，保爾森引述了他最近看到的關於3年內金價將在「4000美元區間高位」的預測。

他說，「這是1個有充分信息的預測，我認為這是１個合理的數字」，隨著各國央行和人們尋求將資金投入更穩定的來源，我認為黃金在世界上的地位將會提高。

保爾森指出，俄烏衝突發生後，西方沒收了俄羅斯持有的外匯儲備，這對世界各國央行大量投資黃金起到了催化作用。

他進一步指出，衝突開始時，俄羅斯保留了實物黃金，這很安全，但他們所有的現金，都被沒收了。因此，其他央行醒悟過來了，他說，『如果與美國發生衝突會怎樣？美國會不會扣押我們的美國國債，而我們所有的儲蓄都會消失？』

保爾森認為，全球貿易的不確定性將進一步支撐黃金，如果你對美元的信心減弱，最好的去處就是作為儲備貨幣的黃金。

至於其他金屬是否也有機會跟上黃金浪潮，保爾森說，他沒有興趣涉足銅或其他金屬領域。他說：「其他礦物是完全不同的世界，所以我們把精力集中在黃金上。」

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