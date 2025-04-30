英特爾先進製程客戶有譜！陳立武誓言致力代工、與台積電競爭

英特爾執行長陳立武參加Direct Connect會議，對代工或合約晶片製造業務表現出濃厚的興趣。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾週二（29日）表示，幾家合約製造客戶計劃使用即將推出和目前仍在開發中的先進製造流程來製造測試晶片，意指18A、14A製程晶片。執行長陳立武並表示，將繼續致力代工業務，扭轉局面。

陳立武參加Direct Connect的年度活動，對其代工或合約晶片製造業務表現出濃厚的興趣。英特爾試圖建立具有競爭力的代工部門，但遭遇幾次挫折，但公司的長期目標仍然是與晶片製造領導者台積電競爭。

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陳立武在主題演講中，邀請益華電腦、普迪飛半導體（PDF Solutions）、Siemens EDA以及新思科技等生態系夥伴一同齊聚舞台，強調彼此合作服務晶圓代工客戶的重要性。

陳立武週二在加州聖荷西的活動上回答自上任五週以來一直被問到的一個問題：「是否計劃繼續致力於代工業務。」陳說：「答案是肯定的」；「我致力於讓英特爾代工廠取得成功，而且我知道我們還有一些需要改進的地方。」

陳立武在今年3月出任執行長一職後，承諾重塑英特爾。在他的首次公開演講中，他要求顧客在提供回饋時要「絕對誠實」。他的策略的關鍵部分是徹底改革英特爾的代工業務。

陳立武也表示，他全力投入合約晶片製造，公司正利用14A製程吸引客戶。

英特爾計劃在即將推出的14A製造中引入一種稱為高NA EUV（極紫外線）曝光機的新型先進晶片製造設備，該設備還包括一種新穎的電力傳輸技術。

英特爾決定採用高NA EUV，這代表著其在2010年代的失誤，當時英特爾拒絕採用上一代EUV工具。相較之下，台積電在該技術上卻積極推進。台積電尚未透露何時將高NA EUV應用於量產。

英特爾目前的18A先進製程經歷起伏，這是新技術的典型特徵，但表示團隊正在繼續穩步前進。專家預測英特爾將能夠在2025年下半年為客戶提供18A的大量生產。

英特爾計劃在其位於俄勒岡州希爾斯伯勒的研發中心開始18A的初始生產。公司表示，今年位於亞利桑那州的生產基地將投入更多產能。

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