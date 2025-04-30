川普就職100天白宮公布「對美投資清單」 台灣、台積電入列

美國總統川普（Donald Trump）就任滿百日，白宮公布新一波投資清單。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普就任滿百日，白宮公布新一波投資清單，強調川普在這100天內，成功促成超過5兆美元的美國本土投資，將創造超過45.1萬個新工作機會，為美國繁榮的新時代奠定基礎，其中包含台積電和台灣承諾對美國的投資。

白宮29日公布投資清單，提及了各國政府對美國的投資承諾，包含阿拉伯聯合大公國宣布未來10年將向美國投資1.4兆美元、沙烏地阿拉伯宣布 計劃未來4年向美國投資6000億美元、日本宣布對美國投資1兆美元、台灣承諾增加對美國的投資。

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此外，白宮也列出川普第二任期以來所爭取到的部分重大投資（非完整名單）：

*蘋果宣布向美國製造和人才培訓投資5000億美元。

*全球晶片製造巨頭輝達宣布，將在未來4年向美國人工智慧基礎設施投資5000億美元，並首次承諾全數在美國生產人工智慧超級電腦。

*台積電宣布投資美國晶片製造1000億美元。

*IBM宣布未來5年將在美國生產與製造業務上投資1500億美元。

*嬌生（Johnson & Johnson）宣布未來4年將在製造、研發與科技上投資550億美元。

*瑞士藥廠Novartis宣布，將在美國建立或擴建十座製造設施，投資金額達230億美元，並創造4000個新職位。

*現代汽車（Hyundai）宣布將在美國投資210億美元，其中包含新建一座價值58億美元的鋼鐵廠，將創造近1500個工作機會。

*豐田汽車（Toyota Motor Corporation）宣布，將投入8800萬美元提升其在西維吉尼亞州（West Virginia）工廠的油電車產量，確保當地2000名員工的就業穩定。

*德國西門子公司（Siemens）宣布將在美國製造與AI資料中心投資2.85億美元，創造900多個新技術性工作機會。

*日本大型飲料集團朝日控股宣布，投資3500萬美元擴張其在威斯康辛州的生產。

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