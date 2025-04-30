產品組合不如去年Q4 穩懋首季EPS0.04元

產品組合不如去年第四季，穩懋首季EPS0.04元。（擷取自網路）

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵穩懋（3105）今日舉行法說會並公告自結首季財報，首季營收35.76億元、季減4%、年減20%，產能利用率維持上一季約35%，不過由於產品組合不如上一季，致使毛利率下滑，首季稅後淨利0.16億元，每股稅後盈餘（EPS）0.04元；管理總處總經理陳舜平認為，第二季營收將會增加，季增約一成以上。

他表示，Cellular（通訊網路）及Wi-Fi在歷經去年第四季的谷底修正後，Wi-Fi PA因Wi-Fi 7的趨勢帶動以及Cellular PA受惠於中國政策補貼的效益下，今年第一季都開始翻轉向上，較上一季略為成長。高毛利的Infrastructure（基礎建設）業務由於去年第四季客戶有優於原先預期的拉貨現象，今年第一季則維持去年的平均水準，相對較上一季略為下滑，另一個毛利較佳的Optical（光學）業務，因客戶歷經去年新產品發表前第三及第四季的備貨季結束而轉入淡季，較上一季下滑最為明顯。

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面對第二季，陳舜平指出，全球籠罩在美國實施對等關稅的陰霾之中，歷經反反覆覆的諸多不確定性之下，目前與客戶的業務未有任何變動，且產品直接銷售美國的營收占比非常低，影響很低；不過在關稅議題前景未明朗之前，將保持經營彈性，且充分的與客戶及供應鏈溝通，並持續與客戶緊密合作以專注在主流市場的需求。

他指出，第二季看好Wi-Fi市場因Wi-Fi 7的持續滲透對砷化鎵晶圓的需求，反映在穩懋的Wi-Fi PA營收上，去年已有不錯的成長，今年仍然可以樂觀期待，中長期而言，Infrastructure市場是另一個業務核心，尤其是當AI引發全球對於頻寬及資料流量需求的與日俱增，低軌衛星的連線品質成為相關業者極力改善的重點。

此外，穩懋的氮化鎵技術也提供客戶更高頻高電壓的解決方案有不少商機，AI也為光通訊傳輸帶來曙光，這都使得三五族化合物半導體扮演者極為關鍵的角色，也是近年穩懋耕耘的重心。

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