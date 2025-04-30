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數發部啟動「防詐實驗室」 強化偵測金融可疑帳戶

2025/04/30 14:37

數位發展部在台北digiBlock C數位創新基地宣布啟動「防詐實驗室」。（記者徐子苓攝）數位發展部在台北digiBlock C數位創新基地宣布啟動「防詐實驗室」。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕為了破解不斷創新的詐騙手法，數位發展部今天在台北digiBlock C數位創新基地宣布啟動「防詐實驗室」，該實驗室由數發部與玉山金控、金融科技產業聯盟、中華郵政、Google Cloud、LINE 等多元合作夥伴設立，而數發部提供場地支持，未來將視實驗室需求進行跨部會協調，打造跨部會、跨領域的科技防詐聯防平台。

數發部部長黃彥男表示，數發部自成立以來，致力於發展數位金融安全與科技創新雙軌並進，今年更支持玉山金控及金融科技產業聯盟設立「防詐實驗室」，進一步透過共享資料資源、技術驗證與演算法優化，強化對異常交易與可疑帳戶的即時偵測能力，讓詐騙風險能在第一時間被攔截與應對，是落實科技防詐、公私協力的重要里程碑。

玉山金控在記者會中同步介紹由金融科技產業聯盟主導的「金融無塵室」成果，透過跨行數據匯流分析，在今年第一季完成與中國信託金控、中華郵政的實驗性合作，驗證防詐聯防的實務可行性。未來，防詐實驗室也將與Google Cloud展開技術合作，引進進階AI技術，促進更多創新應用落地。

除了技術研發外，防詐實驗室也將扮演產業交流平台角色，提供場域支援新創與金融機構進行測試與模擬應用，推動資料開放、技術共創與資源共享，強化整體防詐量能。首波合作單位包含玉山金控、中國信託金控、中華郵政與 Google Cloud，未來將擴大納入更多雲端服務商、資安業者及金融新創團隊。

數發部表示，透過防詐實驗室將提供高風險帳戶偵測、潛在受害人預警等應用，數位發展部也呼籲民眾提高資安警覺，優先選擇導入防詐機制的金融機構，共同守護資產安全與數位信任。

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