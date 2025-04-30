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信邦首季EPS創同期新高 AI應用增添後市柴火

2025/04/30 14:35

信邦正開發半導體設備、人形機器人、無人飛機、無人商店及AI相關等領域的連接線組，為未來成長動能增添柴火。（信邦提供）信邦正開發半導體設備、人形機器人、無人飛機、無人商店及AI相關等領域的連接線組，為未來成長動能增添柴火。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠信邦（3023）首季稅後淨利、每股盈餘（EPS）皆創歷年同期高點，展望後市，管理層今天表示，受美國關稅政策的不確定性，造成出貨時間的遞延，短期內可能會對營收表現產生影響。不過，由於AI快速發展及全球勞動力短缺，公司正開發半導體設備、人形機器人、無人飛機、無人商店及AI相關等領域的連接線組，並爭取客戶認證，為未來成長動能增添柴火。

觀察信邦（3023）首季財報，合併營收81.59億元，季減1.9%、年增1.53%；毛利率24.51%，季增0.45個百分點、年減1.29個百分點；營益率13.02%，季增3.25個百分點、年增1.82個百分點；稅後淨利9.24億元，季增26.12%、年增1.41%；每股盈餘（EPS）3.85元，季增26.22%、年增1.31%。

信邦指出，首季毛利率較去年同期減少，主要是受產品組合改變影響，消費性產品比重較去年同期增加6.11個百分點；營業費用率較去年同期減少3.13個百分點，則是出自於對費用的管控；業外利益較去年同期減少，為該季認列金融資產評價損失，相較於去年同期認列金融資產評價利益，二者差額達2億2973.7萬元所致。

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