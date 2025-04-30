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友達本業轉盈 第1季EPS0.43元

2025/04/30 14:19

友達本業轉盈，第1季EPS0.43元（記者陳梅英攝）友達本業轉盈，第1季EPS0.43元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達（2409）下午舉行法人說明會公布第1季財報並說明今年營運展望。根據友達財報，第1季合併營收721.0億元，季增5.0%，毛利率12.2%，本業順利轉盈，歸屬母公司淨利為32.9億元，每股稅後盈餘0.43元。

友達指出，第1季Display顯示科技的拉貨動能因節慶促銷後供應鏈進行庫存回補、中國汰舊換新補貼政策刺激、以及關稅提前拉貨等因素而有所回升，Mobility Solution智慧移動與Vertical Solution垂直場域的營收也持續因加值產品占比提升及市場需求回溫，公司整體營收季增5.0%，較去年同期更是大幅增長21.2%，優於過往第1季淡季的表現。

獲利方面，受惠於營收成長、產品組合優化、成本與費用控制的努力之下，本季業內獲利轉虧為盈，再加上出售廠房的業外獲利挹注，本季歸屬母公司淨利達32.9億元，EPS為0.43元。整體財務結構穩健，存貨天數48天，淨負債比34.5%，維持在相對健康的水位。

近期關稅議題對全球經濟環境帶來高度不確定性，公司對第2季及後續的業務展望將以謹慎的態度因應。友達在全球各地均有生產基地佈局，將會更緊密與供應鏈夥伴合作，並與客戶保持密切的溝通，彈性應變及配合客戶的需求，以降低衝擊。除了謹慎應變之外，轉型與產品組合改善也要持續推動，持續聚焦於Mobility Solution及Vertical Solution兩大支柱的成長，改善Display事業的產品組合，追求長期獲利的穩定與持續改善，讓我們的體質能更強健、更有能力因應外部的衝擊。

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