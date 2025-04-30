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3月製造業景氣燈號大跌 台經院：貿易不確定衝擊產業復甦

2025/04/30 14:21

台經院公布3月製造業景氣燈號。（台經院提供）台經院公布3月製造業景氣燈號。（台經院提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕川普關稅政策變化頻繁，增添貿易不確定性，衝擊廠商信心。台經院今天公布3月製造業景氣燈號，信號值較上月大跌4.54分至12.12分，從代表景氣揚升的黃紅燈，轉為代表景氣低迷的黃藍燈，是今年以來第2個黃藍燈。

台經院指出，美國關稅政策頻繁調整，全球貿易風險升溫，國內製造業雖受惠於人工智慧（AI）、高效能運算商機，資通及電子零組件產業需求仍旺，加上客戶因美國關稅變數提前拉貨，進出口、製造業生產指數與外銷訂單年增率雙位數成長，不過春節干擾因素退去，漲幅較上月明顯縮小，國內股市受關稅政策迭起，台股出現賣壓，台經院廠商調查也發現，看壞未來半年景氣表現的業者比例增加，使得製造業景氣信號值大減。

進一步觀察細部產業，受到美國關稅變數影響，客戶提前拉貨效應，製造業進出口、外銷訂單及生產指數等年增率維持雙位數成長，但漲幅因2月春節基期因素退去而明顯縮小，導致各產業燈號多較上月表現轉差，其中資通訊相關產業因需求仍旺，電子零組件業與電腦、電子及光學製品業轉為代表景氣持平的綠燈。

傳統產業中，機械設備業與電力設備業轉為綠燈，化學材料、金屬基本與石油及煤製品等業別，受中國需求減少及生產過剩、價格競爭等因素影響，相關出口、外銷訂單與生產續呈衰退，景氣燈號多轉為衰退藍燈，傳統產業景氣分歧。

展望未來，台經院認為，隨著貿易不確定性風險增加，恐衝擊企業投資信心與供應鏈布局，會制約國內產業復甦力道，像美國擬加徵半導體關稅及限制高階晶片出口中國等，將對高度依賴AI應用需求的台灣產業構成新的挑戰。

台經院指出，美中關稅抗衡幾乎形成兩國貿易禁運，加上對等關稅可能危及中國以東南亞作為轉口、洗產地的中介，削弱中國對其出口，同時中國內部可能因貿易戰出現生產過剩，部分商品價格走軟，加大通縮壓力，並促使中低階製造業外移，不利中國產業、經濟表現，進而影響台灣製造業對中出口。

台經院提醒，美中關稅變數、美國擬加徵半導體關稅及美中兩國未來經濟走勢，均攸關台灣製造業表現，須密切關注局勢變化。

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