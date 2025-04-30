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關稅成本轉嫁抑制電視銷售動能 集邦估2025年出貨年減0.7％

2025/04/30 14:25

關稅成本轉嫁抑制電視銷售動能，集邦估2025年出貨年減0.7%（記者陳梅英攝）關稅成本轉嫁抑制電視銷售動能，集邦估2025年出貨年減0.7%（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕根據TrendForce最新調查，受美國對等關稅政策影響，電視品牌業者2025年下半年可能間接轉嫁上漲的成本至零售價，將抑制消費動能。此外，2024年下半年中國的以舊換新政策提前透支部分需求，即便補貼延續至今年，預料難再刺激額外需求，預估2025年全球電視出貨量將年減0.7%，僅剩1億9644萬台。

集邦觀察三星電子、LG電子、TCL、海信等4大電視品牌出貨動態，因應美國計畫提高商品進口關稅，最初擬針對墨西哥提高至25%，品牌業者於2024年底開始提高北美地區出貨量，進入2025年第1季淡季力道仍然強勁，出貨量達4559萬台、年增6.1%，4大品牌在美國通路商的庫存水位也較平均增加3至4週。

儘管關稅帶動上半年出貨，下半年旺季不旺疑慮增。集邦分析，2018年川普的第一任總統任期內，針對自中國進口的商品加徵301條款關稅，造成中國製電視進口美國面臨的關稅從3.9%上升至11.4%，並加速品牌和代工廠移轉中國的產能至越南或其他國家。

2025年4月初川普宣布對等關稅，但在墨西哥生產、符合美墨加協定（USMCA）的商品持續享有關稅豁免，讓在墨西哥有工廠的電視廠商如釋重負。4月9日美國宣布暫緩實施對等關稅90天，全球第2大電視產地越南面臨的稅率從46%降至10%。

由於關稅的不確定性，以及品牌商趕在寬限期內進口產品至美國，將推升今年上半年的電視出貨量達9418萬台，年增3.8%。其中，TCL和海信的出貨分別年增15%和7%，以美國為主要銷售市場的VIZIO，出貨年增率預估可達20%。

對於在墨西哥沒有足夠產能的廠商，若無法於第2季結束前轉移生產和供應鏈至當地，接下來勢必面臨成本轉嫁、下半年促銷規模受限，以及市占率流失的挑戰。預估今年下半年恐再度出現「旺季不旺」情況，出貨量將縮減至1億227萬台，年減4.5%。

觀察今年中國電視市場，集邦指出，在以舊換新政策延續的背景下，TCL、海信和小米等3大品牌仍重點促銷Mini LED電視產品。Mini LED電視符合節能標準可獲得補貼，加上TCL和海信具優越的背光設計能力、供應鏈成本優勢，產品推陳出新速度快且價格具競爭力，預期將帶動今年Mini LED電視出貨量成長50%，達1156萬台，3大品牌的合計市占率也將成長至64%。

反觀OLED電視出貨表現，今年三星電子策略性提高出貨目標至250萬台，可望帶動整體出貨年增7.1%，達679萬台。但從中長期來看，OLED電視在面板、整機零售價仍和搭載Mini LED背光的LCD電視有3、4倍價差，也缺乏中國電視品牌的響應，在OLED電視面板產能受限的情況下，預期未來OLED電視出貨量仍會停留在650萬至700萬台間。

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