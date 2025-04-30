強化電力交易競爭力 泓德能源子公司星星電力、星佑能源合併

泓德能源宣布合併子公司星星電力及星佑能源，並以星星電力為存續公司。右起泓德能源集團總經理周仕昌、泓德能源資產管理處協理暨星星電力總經理關婷怡。（業者提供）（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股泓德能源（6873）今（30）日宣布，旗下子公司星星電力與星佑能源將進行合併，預計於2025年5月31日完成，此次合併為泓德集團整體營運布局的重要一環，主要是加速資源整合、提升經營效率，為未來成長奠定更堅實的基礎。

此次合併由星星電力為存續公司，承接星佑能源全部權利義務，星星電力與星佑能源分別為泓德能源持股100%及90%的子公司，合併將以發行新股方式消除星佑能源10%的少數股權，對公司股東權益並無重大影響，合併後，品牌名稱將統一為星星電力，持續以一站式智慧能源服務推進市場布局，並確保對員工、客戶及合作夥伴的權益與服務不中斷。

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星星電力結合泓德集團資源，專注於綠電與光儲充的配銷、管理與營運，透過資料蒐集、專業分析及智慧雲端系統，為客戶量身打造綠電方案，協助取得綠電憑證以實現減碳與永續目標。

截至2024年，星星電力已累計產出近13萬張綠電憑證，成功轉供超過2300個據點，總合約電量約達161億度，星佑能源則專精於儲能市場，依據最新系統應用與電力市場規則，提供客製化智慧能源管理系統、維運服務及AI預測輔助投標策略，截至目前，星佑能源已建置儲能量體達259MW，已併網儲能規模達60MW，持續鞏固在儲能領域的技術優勢。

泓德能源解釋，合併案可進一步強化電力交易、儲能應用及智慧能源管理等關鍵業務，不僅為既有的綠電銷售與儲能服務創造更高附加價值，更將深化在日本、澳洲等電力市場的全球布局，攜手客戶與夥伴共創長期穩健的成長動能。

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