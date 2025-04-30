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還沒進場嗎？金價年底前突破4000美元 專家揭2大催化劑

2025/04/30 14:34

專家表示，關稅未爆彈與美債危機是黃金最強催化劑，年底前有望突破4000美元。（彭博）專家表示，關稅未爆彈與美債危機是黃金最強催化劑，年底前有望突破4000美元。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著川普關稅緊張局勢趨緩，白宮表示，美國可望達成首個貿易協議，受此影響，金價從高點每盎司3500美元，回落到3300美元附近，不過，專家表示，緊張局勢並未消失，且美國貨幣市場基金在16日當週出現了自金融危機來最嚴重資金流出，金額高達1250億美元（約新台幣4兆），顯示美債遭遇巨大信任危機，在此情況下，黃金將成為最有吸引力的避險資產，有望激勵金價在年底前突破4000美元。

法國外貿銀行（Natixis）大宗商品分析師Bernard Dahdah在其最新的黃金報告中表示，隨著美國總川普降低了他的全球對等關稅，對所有進口商品徵收10%的基本關稅，黃金從每盎司3500美元的近期歷史高點下跌，並不令人意外。
與此同時，川普也表現出興趣與中國進行談判，並可能降低他對中國進口商品徵收的145%關稅。
雖然一些緊張局勢有所緩解，但Dahdah表示，這些緊張局勢並未完全消失，他指出，任何新的衝突都將為金價提供支撐，並有可能推動金價至4000美元。

不過，投資者關注的重點，將是美債市場和貨幣市場基金（MMF），因為黃金的機會成本不如其作為避險資產的作用重要。

Dahdah在報告中表示，隨著川普擾亂全球體系，似乎扼殺了全球化，美元和美債作為避險資產的作用正在減弱。

最近的數據顯示，自金融危機以來，美國MMF出現了最嚴重的資金流出，在4月16日當週流出1250億美元，表明投資者對美債缺乏信任，我們的觀點是，在越來越多的人認為黃金是唯一剩下的『傳統』避險資產之際，這對黃金有利。」

他進一步指出，任何從MMF持續流出的資金都可能令黃金受益，並最終推動金價在年底前突破4000美元。

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