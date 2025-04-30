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去年職場新鮮人月薪中位數3.3萬元 僅領基本工資比例首破2成

2025/04/30 13:15

勞動部今日發布「113年初任人員薪資統計」（記者李靚慧攝）勞動部今日發布「113年初任人員薪資統計」（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕至113年已連續8年調漲最低工資，當年首度踏入職場的新鮮人，領到的第1份薪水有多少？根據勞動部最新發布的「113年初任人員薪資統計」，平均月薪為3.7萬元、年增6.4%，薪資中位數為3.3萬元。值得注意的是，此次調查，起薪僅有「基本工資（2萬7470元）」的比例首度跌破2成、18.7%，較112年減少4.7個百分點，累計3年來共減少7.3個百分點。

為了解初入職場受僱者的薪資水準，勞動部以高中以上學校畢業生、勞工退休金月提繳工資及公教人員保險等大數據資料，每年編算畢業生初入職場的受僱全時薪資統計，也就是當年社會新鮮人第一份「全職」工作的起薪。

113年職場新鮮人數達14.7萬人，因畢業生人數減少，較112年減少9000人（5.3%），男性占45.7%、女性占54.3%。逾7成（71.7%）新鮮人擁有大學學歷，研究所畢業占19.5%次之。選擇至中小企業任職者占 50.9%，另49.1%至大企業工作。

114年的統計資料顯示，雖然新鮮人起薪逐年上升，113年平均已達3.7萬元、年增6.4%，但「學歷」因素影響起薪甚鉅，大學畢業新鮮人平均僅3.4萬元，研究所起薪可達5.2萬元，是大學畢業的1.5倍。

此外，「性別」因素也持續影響新鮮人起薪，調查顯示，113年女性新鮮人薪資平均僅是男性的91.3%，也就是性別薪資差距達8.7%，若是研究生，男女差距更高達11.8%。

不過，受到各行業缺工的影響，去年職場新鮮人起薪僅領到基本工資（2萬7470元）的比例持續下降，僅占18.7%，較112年（基本工資2萬6400元）減少4.7個百分點，也是110年開始統計以來，首度跌破2成。

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