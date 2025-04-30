3隻黑天鵝籠罩！大佬警告： 對沖基金除「做空」美股別無選擇

前橋水基金高層警告美國面臨3大嚴峻挑戰，避險基金除了做空美股，別無選擇。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管4月美股市場反彈，不過，全球對沖基金管理者普遍保持觀望態度，但在做空美股上卻達成共識，前橋水基金高層警告美國面臨關稅等政策可能抑制經濟成長、外國投資者興趣減弱以及政策不確定性3大嚴峻挑戰，避險基金除了做空美股，別無選擇。

外媒報導，前橋水聯合基金高層Bob Elliott指出，衡量對沖基金經理人對特定投資策略信心的指標，在3月底跌至2000年以來的最低10%水準後，目前正小幅回升。

請繼續往下閱讀...

Elliott表示，我們現在看到的是基金經理人更關注政策，而非財長貝森特或美國總統川普的言論，由於目前實施的政策，相當明確地呈現負面影響，經濟可能的進一步走弱。

雖然標普500指數連續第6個交易日上漲，創下自去年11月以來最長連漲紀錄，但所謂的"聰明錢"正越來越多地為美股進一步下跌做準備。

他進一步指出，避險基金看空美股主要的原因是，美國目前面臨關稅等政策可能抑制經濟成長、外國投資者興趣減弱以及政策不確定性3大嚴峻挑戰，且這些挑戰尚未完全反映在當前股價上。

報導指出，這與去年大選前及結果公佈後的情況形成鮮明對比，當時避險基金對美股明顯看漲，然而，在2月初和3月川普的政策重點明朗化之後，基金經理人迅速削減了多頭部位，轉而做空，到了4月份，隨著市場的波動，他們採取了更悲觀的立場。

Elliott指出，如今市場的投資主題越來越清晰，股票策略經理們正在減持美國股票，同時增加對歐洲和日本的押注。

他進一步說明，儘管美元最近有所下跌，但仍處於非常高的水平，而美股相對於其他已開發經濟體股票數十年的漲幅只是略有回落，除非現任政府在政策上有實質性轉變，否則這些趨勢可能會持續下去。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法