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高雄亞灣2.0首件公辦都更案動工 特貿三北基地2031年底完工

2025/04/30 12:47

「特貿三北基地公辦都更案」今隆重舉行動土典禮，圖為都更案場址，遠處為高雄展覽館與高雄港灣。（記者李惠洲攝）「特貿三北基地公辦都更案」今隆重舉行動土典禮，圖為都更案場址，遠處為高雄展覽館與高雄港灣。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕高雄「亞灣2.0計畫」首件市府招商案動工！高雄市政府攜手台電、興富發集團推動的「特貿三北基地公辦都更案」於今隆重舉行動土典禮，副市長林欽榮指出，該案總投資金額達470億元、預計2031年底陸續完工，成為結合高科技產業、智慧與淨零建築的全新城市地標。

高雄市政府攜手台電、興富發集團推動的「特貿三北基地公辦都更案」於今隆重舉行動土典禮。（記者李惠洲攝）高雄市政府攜手台電、興富發集團推動的「特貿三北基地公辦都更案」於今隆重舉行動土典禮。（記者李惠洲攝）

林欽榮說明，自亞灣2.0計畫推動以來，高雄已成功吸引台積電等國際級科技大廠進駐，累計至去年底共有331家廠商落腳亞灣，創造近270億元投資額、逾575億元產值，帶動高雄轉型成為國際創新科技重鎮。

高市副市長林欽榮說明特貿三業者預計投資470億元、2031年底完工。（記者李惠洲攝）高市副市長林欽榮說明特貿三業者預計投資470億元、2031年底完工。（記者李惠洲攝）

此外，至今已成功招商簽約31案，累計吸引民間投資金額達1484億元，2024年簽約案件包括左營高鐵科技之心、O13、Y10、岡山行政中心等案；2022年與2024年，高雄市促參績效連續榮登全國第一，截至今年3月底也已累積14案、投資金額955億元，持續展現「全國招商王」氣勢與實力！

亞灣特貿三北基地、成功二路側往總圖視角模擬示意。（高市都發局提供）亞灣特貿三北基地、成功二路側往總圖視角模擬示意。（高市都發局提供）

他提到這次啟動的特貿三北基地，規劃總投資達470億元，完工後市府分回獨立1棟2.5萬坪商辦空間，台電分回1棟3.5萬坪的商辦空間，除作研發中心、企業總部與新創辦公場域，也提供社區公益空間，未來更將與高雄軟體園區形成完整科技產業廊帶。

基地內還將設置智慧建築設計館、智慧零售體驗館及5G AIoT推廣基金會，推動科技應用普及與產業創新發展，打造新創與青年創業共榮的平台。

高雄市都發局長吳文彥指出，為提升基地公共空間與都市景觀品質，特貿三北基地規劃60米寬、超過5000坪開放廣場，實設建蔽率僅38.51%，全區綠覆率達75%以上，並規劃取得銀級綠建築與黃金級智慧建築標章、屋頂設置太陽能光電系統、地下停車場配備300座電動車充電樁等措施，實踐淨零友善城市。

另基地南北側各退縮14至15米供基地內部儲車空間，內化衍生車流，並設置立體通廊往西跨越成功路串聯新光公園、往南跨越林森四路接南基地，周邊亦增設500米自行車與人行專用道，提供友善綠色交通環境，落實人本交通，減少碳排放並強化市民生活品質。

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