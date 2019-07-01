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亞幣最強！新台幣升破32.1元 最高見32.06元

-0001/11/30 00:00

亞幣最強！新台幣升破32.1元 最高見32.06元亞幣最強！新台幣升破32.1元 最高見32.06元
（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股漲勢暫歇，今日拉回休息，新台幣兌美元匯率升勢擋不住，繼昨日一舉升破32.3元價位後，今日再狂升逾1角，直接摜破32.1元，最高見到32.06元，逼近32元整數關卡，匯價再創逾5個月新高。

中午暫時收在32.068元、升值1.61角，台北外匯經紀公司成交量12.1億美元。

川普就任百日，美元昨日稍有回升，新台幣匯價一早開低，不過美國零售市場開始反應關稅作用，大幅調漲價格，下一步就是裁員，匯銀人士指出，美國3月職位空缺數降至719.2萬個，為2020年以來最低，顯示關稅政策的不確定性已影響企業招聘，市場對於美國經濟疑慮加深，預期聯準會下半年將會加速降息，使投資人對美元後市保守。

匯銀人士說，市場有一股氛圍認為美國在關稅戰後將掀起貨幣戰，台幣可能被迫升值，央行總裁楊金龍昨日在立法院多次強調，美國並未要求台幣升值，美國與日本談判也沒有要求日圓升值。然而，美國財政部每年4月、10月公布匯率報告遲至今日尚未見到蹤影，央行即使不樂見台幣短線升值太快，在這個時間點也不好大力調節，台幣升勢是否一波到底直接挑戰31字頭，有待觀察。

觀察主要亞幣，日圓早盤由升轉貶，目前在142.48兑1美元附近，人民幣在岸價與離岸價在7.26兑1美元附近，大致持平，韓元小升，台幣表現一支獨秀。

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