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美關稅戰衝擊 勞動部擴大適用僱用安定措施 「3條件」出爐

2025/04/30 12:16

美關稅戰衝擊 勞動部擴大適用僱用安定措施 「3條件」出爐因應美國啟動關稅戰，勞動部研擬擴大僱用安定措施適用產業。
（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國啟動關稅戰雖實施細節未定，但已有許多產業擔心受衝擊，勞動部研擬擴大僱用安定措施適用產業，勞動部長洪申翰今日表示，3大適用條件已擬定，包括是已在經濟部國貿署登記的進出口的廠商、過去3年有輸美實績，以及與過去相比，業績有一定比例衰退，才可申請僱用安定措施的薪資補貼，後續將視關稅戰的變化，經跨部會討論後宣布。

立法院社會福利及衛生環境委員會今（30）日邀請勞動部、經濟部及內政部就「五一勞動節前夕，我國勞工職場預防職業災害及場（廠）墜落事故之檢討與精進作為」進行專題報告並備質詢，洪申翰會前接受媒體聯訪。

為了協助實施減班休息（無薪假）的勞工減輕經濟壓力，也降低在職勞工被解僱失業風險，勞動部3月公告重啟「僱用安定措施」，符合資格的勞工在減班休息達30天以上即可申請，每人每月最高可領8700元的薪資補貼，最長可領6個月。

因公告實施對象僅限「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」，考量美國關稅站衝擊勞工就業，勞動部長洪申翰月初允諾，將聯繫經濟部等主管機關，詢問有哪些產業需要協助，盡速啟動「僱用安定諮詢會議」。

媒體詢問目前有哪些產業可能列入需要協助對象，洪申翰表示，勞動部日前已召開僱用安定諮詢會議，未來符合條件的企業實施減班休息，勞動部將以現有就保基金給予僱用安定措施的薪資補貼，至於補貼對象，在與經濟部討論後，會將符合條件的企業，擴大納入僱用安定措施的適用範疇。

洪申翰說，因關稅戰細節未定，勞動部密切關注情勢發展，但已擬定後續適用擴大僱用安定措施的3大前提，包括必須是已在經濟部國貿署登記進出口的廠商、過去3年有輸美實績，以及與過去相比有一定比例衰退狀況。

應美國關稅衝擊，洪申翰強調，勞動部已在4月21日已針對將給予勞工的支持方案，公布相關要點，實施計畫已有準備，後續將視情勢發產、產業衝擊，動態宣布實施。

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