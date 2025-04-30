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焦點股》昆盈：AI產品看旺 沒機器人照樣漲停

2025/04/30 10:34

昆盈受惠於旗下AI產品第2季拉貨動能增溫，激勵今日盤中士氣大振。（記者方韋傑攝）昆盈受惠於旗下AI產品第2季拉貨動能增溫，激勵今日盤中士氣大振。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電腦周邊設備供應商昆盈（2365）5月20日揮軍台北國際電腦展（Computex），儘管公司業務不涉及機器人領域，但受惠於旗下AI產品第2季拉貨動能增溫，激勵今日盤中士氣大振，在買盤搶進之下股價急拉，截至上午10時15分暫報漲停價38.5元，成交量1.2萬張，尚有超過1.4萬張漲停委買單尚未成交。

昆盈指出，集團整體產品除了行車記錄器包含子公司所承接的部分代工訂單，其餘所有產品線皆為自家「Genius」品牌產品，由於微軟（Mocrosoft）已在去年推出CopilotAI助理，因此旗下鍵盤跟進規格升級，整體產品線逐步朝向高端市場移動，且價量齊揚。

儘管昆盈業務並不涉及機器人產業領域，但管理層表示，後續仍有電腦週邊AI新品釋出。觀察美國政府採取的關稅措施以及烏俄、中東等區域性戰事，對總體經濟造成的波動將直接影響客戶的下單意願，倘若今年的地緣政治衝突進一步降溫，可望對集團營運表現產生增益效果，有機會進而提升成長幅度。

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