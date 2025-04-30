焦點股》環宇-KY：矽光子發燒 回攻百元大關

矽光子概念股續揚，環宇-KY股價挑戰百元關卡。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕矽光子概念股股價續揚，砷化鎵族群環宇-KY（4991）今日領頭上攻，盤中一度來到99.9元、漲幅近6%，欲站回百元大關，不過股價拉高後賣壓出籠，截至9:53分為止，股價上漲3.2元、暫報97.5元、上漲3.3%，成交量超過1.1萬張。

日前富采（3714）宣布在AI光通訊將攜手轉投資鼎元（2426）、環宇-KY（4991）進軍發射端、接收端元件，鎖定大型資料中心、AI伺服器內高速資料傳輸需求；而環宇-KY先前也指出，第2季營運會比第1季好，今年營運看好，同時，產品將轉製造高單價、軍工產業用的RF產品，更準備年底前在台灣增設產線。

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觀察三大法人動態，外資昨日買超環宇-KY1048張、主力也同步買超852張，買超券商以凱基台北、新加坡瑞銀、國票安和為主；法人分析，從營收面來看，環宇-KY 3月營收寫下新高紀錄來到2.41億元，月增65.61%、年增58.71%，首季營收4.73億元、年增36.37%，營收明顯成長，接下來就要看季報數字，若單季能呈現虧轉盈，則可確認營運獲利轉佳。

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