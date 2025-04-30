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「星星相遇」好評加碼！星宇攜手星野 北海道、仙台精彩啟程

2025/04/30 12:00

「星星相遇」好評再加碼！星宇航空攜手星野集團 滑雪行程升級回歸（圖／星宇航空）「星星相遇」好評再加碼！星宇航空攜手星野集團 滑雪行程升級回歸（圖／星宇航空）

〔財經頻道／綜合報導〕在去年度掀起搶訂熱潮後，星宇航空再度攜手日本高端度假品牌星野集團，於2026年推出升級版「星星相遇滑雪專案」。北海道與仙台兩條經典滑雪路線同步開賣，為冬日旅人獻上五天四夜、融合奢華與純白雪景的夢幻假期。北海道TOMAMU滑雪專機行程每人NTD59,800起，仙台磐梯山溫泉飯店行程每人NTD62,800起。即日起至6月30日前預訂，還可享雙重早鳥優惠──第二人立折TWD3,000，搭配玉山星宇航空聯名卡付款，再享每卡折抵TWD2,000，兩項優惠可合併使用，讓旅程從出發就物超所值。詳情請上活動網頁查詢：https://starlux.link/5xrz2l

北海道TOMAMU度假村冰城內持續設置星宇航空專屬打卡驚喜冰雕（圖／星宇航空）北海道TOMAMU度假村冰城內持續設置星宇航空專屬打卡驚喜冰雕（圖／星宇航空）

因應熱烈回響，今年北海道行程重磅升級，原本僅有一梯次的滑雪專機行程擴增為兩梯，預計於2026年1月6日與3月16日出發，每梯開放200席，席次有限、預約從速。旅客將入住雪國勝地 TOMAMU度假村，度假村坐擁壯闊山景與極佳雪況，滑雪場以細緻粉雪與29條變化豐富的滑道著稱，無論是新手或進階玩家皆能找到理想雪道。行程包含直飛聯名專機、專車接送、每日早餐、三日滑雪吊椅券與免費裝備租借，並加碼贈送JPY5,500元晚餐券與愛絲冰城體驗券。明年更將持續於冰城內設置星宇航空專屬打卡驚喜冰雕，為旅程增添一抹夢幻雪國風景。

仙台磐梯山溫泉飯店滑雪場地形多樣，滿足不同程度滑雪需求（圖／星宇航空）仙台磐梯山溫泉飯店滑雪場地形多樣，滿足不同程度滑雪需求（圖／星宇航空）

東北線的仙台磐梯山溫泉滑雪行程同樣人氣不減，2026年將於1月4日與1月18日出發，每梯限量僅30席，打造靜謐又質感兼具的小團雪地假期。旅客將入住被群山雪景擁抱的星野集團磐梯山溫泉飯店，滑雪場地形多樣，從初學者專區到粉雪急斜坡、跳台與技巧牆面皆一應俱全，滿足不同程度滑雪需求。行程內容涵蓋每日早晚餐、三日滑雪吊椅券與免費裝備租借，並貼心安排一日遊活動，結合滑雪與在地文化體驗。此外，報名旅客可獲贈實用滑雪三件組—毛帽、風鏡與手套，從容迎接每一刻雪地冒險。

北海道TOMAMU度假村滑雪場以細緻粉雪與29條變化豐富的滑道著稱（圖／星宇航空）北海道TOMAMU度假村滑雪場以細緻粉雪與29條變化豐富的滑道著稱（圖／星宇航空）

2026年冬季，星宇航空再度與星野集團攜手合作，「星星相遇」滑雪行程華麗回歸，將旅程升級為一場結合舒適飛行與雪國魅力的極致體驗。從航程到住宿，從滑雪到在地文化，每一刻皆為精心安排的難忘回憶。限量名額，即刻啟程，開啟你的雪地冒險。
● 產品期間：北海道2026/1/6、2026/3/16；仙台2026/1/4、2026/1/18
● [北海道行程 星野TOMAMU度假村]五天四夜NTD59,800起
● [東北行程 星野集團 磐梯山溫泉飯店]五天四夜NTD62,800起
● 產品介紹：https://starlux.link/5xrz2l

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