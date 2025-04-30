貿易戰擔憂抑制需求前景 國際油價跌至2週低點

國際油價週二（29日）下跌約 2%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（29日）下跌約 2%，跌至2週低點，因投資人預期 OPEC+ 將擴大產量，同時擔憂美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策將衝擊全球經濟、進而抑制原油需求。

美國西德州中級原油期貨下跌 1.63 美元，跌幅 2.6%，收每桶 60.42 美元。

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布蘭特原油期貨下跌 1.61 美元，跌幅 2.4%，收每桶 64.25 美元。

2大原油期貨均創下自 4 月 10 日以來最低收盤價。

《路透》的一項調查顯示，多數經濟學家認為，川普針對進口商品祭出強硬關稅，使全球經濟今年陷入衰退的可能性升高。

中國遭美國徵收最嚴厲的關稅，因此對美國商品實施報復性關稅，點燃全球前2大石油消費國之間的貿易戰。分析師已大幅下調石油需求及價格預測。

瑞穗能源期貨主管耶格（Bob Yawger）在一份報告中表示，美中之間的貿易已放緩至近乎禁運狀態。美國與任何重要貿易夥伴都未能達成任何協議，這讓我們距離全球原油需求崩潰的局面更近了一步。

美國 3 月商品貿易逆差擴大至歷史新高，反映企業趕在川普全面關稅實施前加緊進口，顯示貿易對第1季經濟成長造成重大拖累。

消息人士上週向《路透》透露，OPEC+有數個成員國擬在 6 月連續第2個月加快增產步伐。盛寶銀行分析師漢森（Ole Hansen）表示，OPEC+再次增產的時機再也糟糕不過了，因為市場情緒已經很低迷，而且哈薩克對減產也沒有表現出太大興趣。

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