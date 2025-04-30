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美超微大砍Q1銷售及獲利預期 陸行之列3後續觀察重點

2025/04/30 10:02

伺服器製造商「美超微（Super Micro Computer）」週二（29日）大砍2025年第一季銷售及獲利預期，導致股價在盤後一度暴跌19%。（示意圖，彭博）伺服器製造商「美超微（Super Micro Computer）」週二（29日）大砍2025年第一季銷售及獲利預期，導致股價在盤後一度暴跌19%。（示意圖，彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕伺服器製造商「美超微（Super Micro Computer）」週二（29日）大砍2025年第1季銷售及獲利預期，導致股價在盤後一度暴跌19%。消息一出，引發知名半導體分析師陸行之的關切，認為美超微訂單延遲、輝達H20，AI供應鏈是否再爆雷、CSP是否將下砍資本支出將是後續觀察的重點。

綜合媒體報導，陸行之今（30日）稍早在臉書發文，指輝達（Nvidia）AI伺服器客戶美超微週二大砍2025年第1季銷售及獲利預期，銷售預期從原先50億至60億美元降至45億至46億美元；每股盈餘（EPS）則從0.36至0.53美元，下調至0.16至0.17美元，遠低彭博分析師預期的0.48美元；毛利率逐季下跌2.2百分點，是因把賣不出的舊產品庫存做備抵庫存損失。消息公布後，美超微盤後股價大跌15％。

陸行之還在文中提出3個重要問題與讀者粉絲分享，分別如下。

1. 美超微沒說哪些客戶砍單，將訂單延期至2025第2季，還是所有訂單都被推遲？還是公司暫時拿不到新產品B200、GB200，而舊產品賣不出去？

2. 跟輝達H20晶片暫時不能賣給中國客戶有沒有關係？因為美超微反而比較少找台灣廠商代工？連輝達在今年第1季都認列55億美元損失。還是轉賣到敏感地區的AI伺服器被美國政府截斷了？

3. 還有哪些AI伺服器供應商會爆雷？陸行之表示，他查了一下台灣AI伺服器供應鏈，廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）今年第1季營收都還季增強勁，跟美超微比較類似的就是營收季減21%的英業達（2356），還有季度沒成長的技嘉（2376）。

但陸行之感到奇怪的是，英業達不幫美超微代工，主要幫HPE、戴爾（Dell）、聯想（Lenovo）、Google、微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon）代工，而Google上週公布季增20%，年增43%的172億美元資本開支還是強勁，讓陸行之懷疑「難道是一些CSP（雲端服務供應商）最近會宣布砍資本開支嗎？」。

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