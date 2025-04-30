黃金下跌有原因！專家曝最新「挑戰價」

黃金價格週二（29日）下挫。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週二（29日）下挫近1%，美中貿易緊張有緩解跡象，使避險需求減弱，不過專家仍預計，黃金將在本季季末漲到3590美元，年底可能漲到3800美元。

紐約黃金期貨下跌0.4%至每盎司3333.60美元；黃金現貨價下跌0.8%，報每盎司3315.84美元。

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《路透》報導， High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「美中貿易戰將有所趨緩，帶來一些樂觀氣氛。」

美國官員表示，川府政府計劃降低美製汽車使用的外國零件所面臨的關稅，並確保進口車不會受到多重關稅打擊。

貿易緊張趨緩，引發避險黃金的拋售，先前黃金爆發前所未見的漲勢，曾在上週漲至每盎司3500.05美元歷史高點。

週一（28日）美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，多個貿易夥伴向美國提出了「很棒的」提案，且中國最近免除某項美國貨物的報復性關稅，顯示中國有意願降低貿易緊張。

投資人目光聚焦在本週經濟數據上，包括週三（30日）的個人消費支出（PCE）物價指數，以及週五的非農就業報告。

美國全球投資者（US Global Investors）首席交易員馬托塞克（Michael Matousek）說：「觀察近期關稅價位，3500美元將是個合理水平，將看到介入和開始平倉，這是市場正常的起伏。」

他預估，黃金將在本季季末漲到3590美元，今年底可能漲到3800美元

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