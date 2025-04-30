晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

當DOGE部長馬斯克身家一天少342億 資產重挫25％

2025/04/30 10:55

馬斯克在川普政府中扮演關鍵角色，以「特殊政府員工」的身分領導「政府效率部」。（美聯社）馬斯克在川普政府中扮演關鍵角色，以「特殊政府員工」的身分領導「政府效率部」。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普（Donald Trum）重返白宮100天之際，特斯拉執行長、政府效率部（DOGE）領導人馬斯克（Elon Musk）的身家在這段期間，蒸發了1130億美元（約3.66兆元新台幣），這大約占了其總財富的 25%，這意味著馬斯克在擔任「馬部長」期間，平均每天損失超過10億美元（約324億元新台幣）。

馬斯克的財富約有 60% 來自特斯拉股票，但特斯拉股價自川普上任以來，已下跌了33%，距離 2024 年 12 月創下的歷史高點已暴跌 41%。有鑑於特斯拉今年首季銷量下滑13%，投資人不斷呼籲馬斯克退出政府事務，專注企業經營。

馬斯克在川普政府中扮演關鍵角色，以「特殊政府員工」（Special government employee，SGE）的身分領導「政府效率部」，該單位致力於削減聯邦政府人力與預算，宣稱要節省成本。然而，100 天過去，外界普遍認為馬斯克效用不大，他的企業與個人形象反而遭受重創。

馬斯克「特殊政府員工」的身分預計還有 30 天任期，不過已經引發廣泛爭議。儘管馬斯克最初承諾，要削減 2 兆美元的「浪費性政府支出」，但 DOGE 的官方數據顯示，目前僅節省了 1600 億美元，且有專家質疑數字誇大。

布魯金斯學會有效公共管理中心主任卡馬克（Elaine Kamarck）對《彭博社》表示。馬斯克成了川普政策失敗的代罪羔羊，大家現在討厭馬斯克的程度，比討厭川普還要高。他並形容DOGE砍的是肌肉，而不是脂肪。

根據《華盛頓郵報》、美國廣播公司（ABC）新聞和益普索（Ipsos）在4月所做的聯合民調，57% 的受訪美國人對馬斯克在 DOGE 的表現不滿，較2月的 49% 明顯上升。

馬斯克與川普政府的關係也讓特斯拉品牌變得高度政治化，激起抵制與抗議活動。部分抗議者甚至直言希望「讓馬斯克破產」。長期特斯拉多頭、維德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）指出，馬斯克與特斯拉品牌密不可分，若馬斯克不退出 DOGE，「否則特斯拉將繼續成為民怨發洩的對象」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財