當DOGE部長馬斯克身家一天少342億 資產重挫25％

馬斯克在川普政府中扮演關鍵角色，以「特殊政府員工」的身分領導「政府效率部」。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普（Donald Trum）重返白宮100天之際，特斯拉執行長、政府效率部（DOGE）領導人馬斯克（Elon Musk）的身家在這段期間，蒸發了1130億美元（約3.66兆元新台幣），這大約占了其總財富的 25%，這意味著馬斯克在擔任「馬部長」期間，平均每天損失超過10億美元（約324億元新台幣）。

馬斯克的財富約有 60% 來自特斯拉股票，但特斯拉股價自川普上任以來，已下跌了33%，距離 2024 年 12 月創下的歷史高點已暴跌 41%。有鑑於特斯拉今年首季銷量下滑13%，投資人不斷呼籲馬斯克退出政府事務，專注企業經營。

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馬斯克在川普政府中扮演關鍵角色，以「特殊政府員工」（Special government employee，SGE）的身分領導「政府效率部」，該單位致力於削減聯邦政府人力與預算，宣稱要節省成本。然而，100 天過去，外界普遍認為馬斯克效用不大，他的企業與個人形象反而遭受重創。

馬斯克「特殊政府員工」的身分預計還有 30 天任期，不過已經引發廣泛爭議。儘管馬斯克最初承諾，要削減 2 兆美元的「浪費性政府支出」，但 DOGE 的官方數據顯示，目前僅節省了 1600 億美元，且有專家質疑數字誇大。

布魯金斯學會有效公共管理中心主任卡馬克（Elaine Kamarck）對《彭博社》表示。馬斯克成了川普政策失敗的代罪羔羊，大家現在討厭馬斯克的程度，比討厭川普還要高。他並形容DOGE砍的是肌肉，而不是脂肪。

根據《華盛頓郵報》、美國廣播公司（ABC）新聞和益普索（Ipsos）在4月所做的聯合民調，57% 的受訪美國人對馬斯克在 DOGE 的表現不滿，較2月的 49% 明顯上升。

馬斯克與川普政府的關係也讓特斯拉品牌變得高度政治化，激起抵制與抗議活動。部分抗議者甚至直言希望「讓馬斯克破產」。長期特斯拉多頭、維德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）指出，馬斯克與特斯拉品牌密不可分，若馬斯克不退出 DOGE，「否則特斯拉將繼續成為民怨發洩的對象」。

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