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川普又開嗆「中國活該」！揚言他們會自己吞下關稅內幕曝

2025/04/30 08:59

美中關稅戰持續。（美聯社資料照）美中關稅戰持續。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普29日接受美國廣播公司（ABC News）專訪時，駁斥向中國進口商品徵收高額關稅，可能增加美國消費者成本，稱中國應該為他對中國出口商品加徵的高額關稅負責，他還聲稱中國被加徵145%的關稅「他們活該」。

《彭博》報導，川普接受美國廣播公司專訪，被問及與中國的關稅戰，主播Terry Moran表示，向中國徵收145%關稅「基本上是一種禁運」。

川普對此回答：「這很好，他們活該。」

經濟學家表示，關稅可能會導致一系列進口商品價格上漲，而Terry Moran表示，這有可能提高從電子產品到服裝到房屋建築等所有商品的價格。

川普則回答：「你不知道中國會不會吞下這些關稅，中國很可能會吞下這些關稅。」

並批評中國過去每年從美國賺走1兆美元，稱「他們剝削我們的程度前所未見，幾乎全世界的國家都在剝削我們，現在不會再這樣了。」

川普的強硬發言，出現在美國政府釋出修補對中貿易關係訊號的幾天後。此前傳出華府有意遊說北京重啟談判。

上週華爾街日報報導，白宮考慮在未來5年逐步降低對中關稅。當時川普也對記者表示，一旦雙方展開談判，中國「會好起來」，並表示願意「大幅削減」現有關稅。

不過，儘管白宮多位高層官員一再預測中國終將被迫重回談判桌，雙方迄今尚未展開正式協商。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日表示，中國可能因關稅損失多達1000萬個工作機會，但他拒絕透露兩國間是否已有具體對話進行，僅表示：「我不會再討論誰在跟誰談，但如我所說，我相信對中國而言，這些關稅是無法長期承受的。」

川普則重申，他早在競選期間就已明言將對貿易赤字採取強硬措施，以重振美國製造業。「我當時就說過，你們會經歷一段過渡期，」

他說：「我們被全世界的國家欺騙太久了。」

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