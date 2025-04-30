川普又語出驚人！《大西洋》專訪：「我不僅治理美國 也治理全世界」

川普又語出驚人！接受《大西洋》專訪時表示，「我不僅治理美國 也治理全世界」。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普狂言又來了！美國總統川普近日在接受了《大西洋》（The Atlantic）月刊採訪時表示，「第1次當總統時，我要做2件事，治理國家和自保。我身邊全是些腐敗的人。」接著他竟語出驚人指出，「第2次當總統，我不僅治理國家，還治理世界。」

川普重返白宮屆滿100天之際，他在這段時間內簽署了超過140項行政命令，不僅推動個人政策議程，還打擊政敵，其行為屢次挑戰總統權力邊界。

請繼續往下閱讀...

《華盛頓郵報》和美國廣播公司（ABC）上週發佈的民調顯示，僅有39%的美國人認可川普的執政表現，而「強烈反對」川普的美國人則超過了40%。39%是過去80年來美國歷任總統的最低執政百日支持率。

儘管如此，川普似乎仍樂在其中，川普表示，「考慮到我做的事，我確實過得挺開心」、「我做的是如此嚴肅的事情。」

川普還表示，在他第2個任期中，包括Meta創辧人札克伯格和亞馬遜創辧人貝佐斯在內的億萬富翁階層對他展現出了更高的「尊重」。

他進一步指出，「這是１種更高層次的尊重，我也不太清楚為什麼」，「也許他們以前不了解我，現在了解了。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法