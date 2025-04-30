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企業瘋狂搶貨！美國3月貿易逆差1620億美元刷新創歷史紀錄

2025/04/30 09:12

美國3月貿易逆差1620億美元刷新創歷史紀錄（路透）美國3月貿易逆差1620億美元刷新創歷史紀錄（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在企業集體「搶進口」以因應關稅的背景下，3月美國貿易逆差較2月增加了9.6%，達到1620億美元，刷新歷史紀錄，進口成長5%至3427億美元，其中消費品進口量激增27.5%，企業為規避關稅，紛紛在關稅實施前搶先進口。

外媒報導，美國商務部週二公佈的數據顯示，3月貿易逆差比上月增加了9.6%，達到1620億美元，這一數字未經通膨調整，超過了彭博社對經濟學家的調查中所有預測值，顯示貿易對第1季經濟成長造成了巨大的拖累。

美國3月貿易逆差達到創紀錄的1620億美元，已是連續第4個月進口額創下新高。在川普贏得總統大選後，許多企業開始增加手機、電腦、藥品、服裝等商品的進口，以應對其關稅承諾。

根據政府數據，美國企業3月進口額成長5%，達3427億美元，與2024年同期相比更是大幅成長31%。

消費品進口量激增27.5%，而汽車和資本貨物的進口量也增加。包括金屬、石油、木材和通常用於生產其他產品的工業用品，以及用於投資目的的黃金進口量有所下降。

然而，由於貿易逆差將從GDP中扣除，第１季創紀錄的貿易逆差預計將導致GDP僅增加0.4%，這將是近3年來最小的增幅。分析師甚至可能在最新貿易逆差資料公佈後進一步下調GDP預期。

High Frequency Economics首席經濟學家Carl Weinberg在報告中表示，提前公佈的貿易數據支持我們對GDP收縮1.1%的預估。

已有經濟學家警告，進口的激增可能會誇大第１季GDP成長放緩的預期。路透社對經濟學家的調查顯示，預計第１季GDP將以年化0.3%的速度成長，這將是自2022年第2季以來最慢的成長速度。

儘管最新數據中尚不清楚黃金對進口數據的影響程度，但今年年初貿易逆差的擴大很大一部分源自於金條進口。經濟學家將在5月6日公佈的更廣泛的貿易數據中尋找線索，以了解黃金進口的變化。亞特蘭大聯邦儲備銀行預測，在調整了黃金的進出口之後，GDP將以0.4%的速度下降。

至於3月份，美國製造商品的出口額僅成長1.2%，達到1808億美元。分析認為，如果其他國家採取對等關稅，出口額可能會開始下降。此外，報告還顯示，零售庫存下降0.1%，而批發庫存則增加了0.5%。

儘管川普「承諾」要削減長期存在的美國貿易逆差，但到目前為止，關稅卻將其推向了新的高點。企業為了規避關稅，紛紛「搶跑」進口。然而，隨著關稅生效，美國對外國商品的需求開始萎縮。 數據顯示，由於高關稅使得許多外國商品變得難以銷售，5月計劃抵達的船隻數量大幅下降。

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