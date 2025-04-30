美國印度快達成關稅協議！日、韓談判「最新進展」揭曉

川普認為，美國最終將能與印度達成貿易協議。圖為印度總理莫迪於2月造訪白宮。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週二（29日）表示，與印度的關稅談判「進展非常順利」，他認為美國最終將能與印度達成貿易協議。

《CNBC》報導，川普在白宮外簡短回應記者提問時說：「我認為我們會與印度達成協議。正如你所知道的，印度總理3週前才來訪，他們希望促成一項協議。」印度總理莫迪（Narendra Modi）於2月造訪白宮。

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在川普發表上述言論之前，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）才表示，美國「非常接近」與印度達成協議。

貝森特在白宮記者會上指出，美國政府也與日本就可能的貿易協議展開「實質性對話」，與南韓的協議框架「可能正在形成」。

貝森特說：「我們有18個重要貿易夥伴，在未來幾週內，我們將與其中至少17個國家進行會談，許多國家已經派代表來華盛頓。」

他補充，目前與這17個夥伴的貿易談判「正在推進中」，但其中不包含中國。

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