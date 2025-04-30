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川普執政百日！美商務部長親訪亞利桑那晶圓廠 強調台積電重要性

2025/04/30 07:50

美國總統川普上任滿百日，美國商務部長盧特尼克當天前往位於亞利桑那州的台積電晶圓廠，見證第三座晶圓廠動工。圖為美國亞利桑那州台灣的標誌。（彭博社）美國總統川普上任滿百日，美國商務部長盧特尼克當天前往位於亞利桑那州的台積電晶圓廠，見證第三座晶圓廠動工。圖為美國亞利桑那州台灣的標誌。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕4月29日美國總統川普上任滿百日，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）當天前往位於亞利桑那州的台積電晶圓廠，見證第三座晶圓廠動工。蘋果執行長庫克（Tim Cook）、輝達執行長黃仁勳，及超微（AMD）執行長蘇姿丰也表示支台積電擴廠。

盧特尼克在X發文證實訪問台積電工廠，他說道「我們在台積電亞利桑那州工廠待了一天，看看現代美國的生產是什麼樣子。」

美國商務部發布新聞稿表示，盧特尼克這次訪問，凸顯出川普政府對加強擴大美國製造業黃金時代的新承諾。在這100天裡，商務部與世界各地產業領袖合作，加速從鋁到半導體等美國製造商品生產的投資。

透過投資加速計劃，美國人已經見證巨大的進步，台積電亞利桑那州的第三座晶圓廠就是其中一例，他們的擴張將創造推動美國人工智慧、資料中心和智慧型手機發展的尖端晶片。

新聞稿提到，台積電額外的1000億美元投資，預計在未來4年內創造4萬個建築工作機會、數萬個高薪、高科技職位，並在未來10年內為亞利桑那州帶來超過2000億美元的間接產出。

盧特尼克也強調台積電投資的重要性，他表示「我們來到台積電亞利桑那州工廠，慶祝美國製造業的回歸。川普總統的大膽領導力和清晰方向，正以創紀錄的速度推動企業和就業回流美國。」

台積電董事長兼執行長魏哲家則表示，歡迎盧特尼克訪問台積電亞利桑那州工廠，這是美國史上最大的單筆外國直接投資。值此川普政府執政百日之際，我們展示了台積電的營運進度。作為支持美國智慧型手機、高效能運算和人工智慧領域領先創新者需求承諾的一部分，我們最近動工建設第三座晶圓廠，這將為美國帶來更先進的半導體產能，感謝部長對支持先進半導體製造生態系統的承諾。

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