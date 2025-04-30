傳亞馬遜商品擬標示「關稅附加費」！川普氣炸打給貝佐斯

亞馬遜傳出考慮公布某些商品的「關稅附加費用」，引發川普不滿，打電話給亞馬遜創辦人貝佐斯。（法新社）



蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策引爆漲價效應，跨國電商亞馬遜（Amazon）傳出考慮公布某些商品的「關稅附加費用」，引發川普不滿，週二上午隨即打電話給亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），且白宮也對亞馬遜採取強硬態度。亞馬遜後來則表示，將不會標註關稅價格。

CNN報導指出，《Punchbowl News》首先報導稱，​​亞馬遜很快就會在產品的總標價旁顯示商品的成本包含多少關稅，直接向消費者說明川普的關稅如何影響商品成本，一名官員向CNN透露，川普對此當然很生氣，質疑一家價值數十億美元的公司為什麼要將成本轉嫁給消費者？

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白宮週二的記者會上，新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）強硬表示，亞馬遜此舉是「敵對和政治行為」，她已經與川普總統談過此事。商務部長盧特尼克 （Howard Lutnick） 也同意李威特的評論，稱如果一家公司特意凸顯是關稅導致價格變化，這是一種敵對行為。

兩名白宮官員向CNN透露，川普已致電貝佐斯，抱怨有關亞馬遜考慮在網站產品價格旁標示關稅成本的事情。川普週二證實稱，「貝佐斯人很好，很快就解決了問題，真是個好人。」

亞馬遜發言人則聲明表示，亞馬遜從未考慮在主網站上標示關稅成本，該構想僅在旗下平台Amazon Haul討論過，但尚未實施。亞馬遜發言人強調「此事從未獲得批准，也不會發生」。

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