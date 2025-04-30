美國可望達成首個貿易協議！道瓊漲300點、台積電ADR收紅

週二美股漲跌互現。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕白宮表示即將宣布一項重大貿易協議，投資者並評估最新一輪企業盈利、經濟數據和貿易政策變化，週二美國股市在震盪交易中漲跌互現。道瓊指數上漲300.03點、0.75%，標普500指數上漲0.58%，兩個指數均為連6漲，這也是道瓊自7月以來、標普自11月以來最長的連續上漲。那斯達克指數上漲0.55%，費城半導體指數下跌0.92%，台積電ADR上漲0.66%，收在164.48美元。

綜合外媒報導，美國總統川普週二簽署行政命令，透過提供信貸和減免其他材料稅來減輕汽車關稅的衝擊。進口車將免於再被徵收鋁和鋼的單獨關稅，以避免徵收重疊關稅產生的累積效應。汽車製造商的股價對可能降低的關稅反應不大，通用汽車公布強勁的季度業績，但仍撤回今年的財測，收盤下跌0.6%。

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美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）暗示川普政府已達成首份貿易協議，他表示，協議需要等待各國總理和議會批准，他預計很快就會批准。不過盧特尼克沒有透露哪些具體國家。

本週市場也因企業財報而波動，約3分之1的標普500指數上市公司將公布業績，包括大型科技公司Meta、微軟週三公布，蘋果和亞馬遜定於週四公布。

道瓊工業指數上漲300.03點或0.75%，收40527.62點。

那斯達克指數上漲95.18點或0.55%，收17461.32點。

S&P 500指數上漲32.08點或0.58%，收5560.83點。

費城半導體指數下跌38.87點或0.92%，收4196.75點。

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