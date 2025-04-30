巴菲特1988年首次購買可口可樂 當時投資1000美元如今變3.64萬美元大賺3534％

1988年首次購買可口可樂，當時投資1000美元如今變3.64萬美元大賺3534%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕可口可樂的股票以其強勁的韌性而聞名，在最近的市場動盪中，其表現再次優於大盤，而股神巴菲特自1988年首次購買該股票後，至今已成為大股東之一，凸顯了其對長期投資者的吸引力，根據CNBC報導，若你在1988年投資1000美元（約新台幣3.22萬），如今變3萬6487美元（約新台幣117.48萬），報酬率高達3534%。

CNBC報導，作為1家消費必需品公司，即使在經濟低迷時期，可口可樂銷售的產品人們仍會繼續購買，這有助於其股價在動盪的市場中表現得更加穩定。該公司長期以來持續派發股息的歷史也使其成為長期投資者青睞的藍籌股。

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這家飲料巨頭於週二上午公佈了第1季財報，營收達到 112.2 億美元，超過分析師預期的 111.4 億美元。每股盈餘為 73 美分，略高於分析師預測的 71 美分。

儘管消費者更加謹慎，但最近推出的限量版汽水口味產品和海外強勁的需求仍推動了銷售成長。

截至4月28日收盤，可口可樂股價為71.79美元，年漲約16.3%。這幾乎是同期標準普爾 500 指數 8.4% 漲幅的兩倍。

如果您在1年前、5年前、10年前或 1988 年底（大約是巴菲特開始投資的時候）購買了價值1000美元的可口可樂股票，以28日71.79 美元的收盤價，包括投資股息在內的總回報是多少呢？

如果你1年前投資：

投報率： 19.5%

價值： 1195 美元（約新台幣3.84萬）

如果你5年前投資：

投報率：72.8%

價值：1728 美元（約新台幣5.56萬）

如果你10年前投資：

投報率： 116.3%

價值：2163 美元（約新台幣6.96萬）

如果你在 1988 年投資：

投報率：3534.2%

價值：3萬6487 美元

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