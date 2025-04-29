關稅搗亂股市像過山車！未來5年錢應放在哪裡 專家這麼說

金融專家建議，若在2-3年可能有買屋等需求，最好的投資就是將存錢在銀行，或買短期公債基金，若你在未來3-5年甚至10年內，沒有明顯的資金用途目標，建議混合使用現金、短期和中期債券。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾週，股市波動劇烈，就像搭雲霄飛車，上沖下洗，面對金融市場充滿不確定性，投資人應將錢存在哪較合適，對此，金融專家建議，若在2-3年可能有買屋等需求，最好的投資就是將存錢在銀行，或買短期公債基金，若你在未來3-5年甚至10年內，沒有明顯的資金用途目標，建議混合使用現金、短期和中期債券。

CNBC報導，近幾週來，投資者消化了新關稅政策實施和暫停、貿易戰起伏不定，以及美國總統川普和聯準會主席鮑爾之間劍拔弩張的消息，標普500較2月高點下跌約10%。

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在最近幾輪市場動盪中，市場專家向年輕的長期投資者發出了明確的訊息，那就是繼續買股，原因很簡單，如果您距離退休等目標還有幾十年的時間，您的投資組合就有足夠的時間從短期挫折中恢復過來。鑑於股市的歷史上升軌跡，經濟低迷（包括比目前嚴重得多的低迷）一直是買入股票的絕佳時機。

但如果你是為了短期目標而存錢，例如買車、支付婚禮費用或支付房子的首付，那麼建議就會變得更加謹慎。

晨星公司個人理財和退休計畫總監本茨（ Christine Benz）表示，你不應該把更多的錢投入股票。

如果你這樣做，「你的視野就會更加狹窄，」她說。當你從帳戶中取錢時，你可能會遭受重大損失。

本茨所指的「時間範圍」，是指從現在到您計劃使用資金的時間，人們認為，當你需要用到你存的錢時，你等待的時間越長，你在投資中能夠承擔的風險就越大。

如果您正在為 40 年後的退休儲蓄，那麼投資組合下跌 10% 或 20% 只是曇花一現。

如果您正在為短期或中期目標儲蓄，投資專家建議您將錢投在這裡。

短期儲蓄

本茨說，任何需要在兩三年內使用的資金，例如房屋首付，都不適合進行有虧損風險的投資：“安全是關鍵。”

本茨說，短期現金最安全的選擇是高收益儲蓄帳戶，如放在銀行，賺取利息，或者是投資在貨幣市場基金或短期債券共同基金（尤其是持有美國國債的基金）從中獲得略高的回報，且風險狀況與存放在銀行相似。

一旦選擇了喜歡的儲蓄工具，就堅持下去，而不是嘗試尋找投資組合。

中期目標儲蓄

也許您還沒有確定婚禮日期，或者還沒有足夠的錢來購買夢想中的房子。但你知道，在未來3到5年甚至10年內，你都需要一些錢來花。

對於不太明確的目標，本茨建議混合使用現金、短期和中期債券。一般來說，債券的到期日越長，投資人承擔額外風險的報酬就越高。

本茨建議持有多元化、低成本的共同基金債券。

不過，一些金融專家認為，根據您的時間範圍的不穩定性，您甚至可以將股票引入其中。如果股價下跌，您必須做好調整計畫的準備。

隨著目標變得更加清晰，您可以調整投資組合，隨著截止日期的臨近，將資產組合從股票和中期債券轉向更多現金。

弗吉尼亞州米德洛錫安的註冊理財規劃師丹尼爾·洪斯伯格 （Daniel Honsberger） 表示，隨著您接近購買或承諾的時間，在0到3年的範圍內，我們不希望這筆錢受到股市波動的影響。

請記住，專家表示，雖然進行風險較高的投資以試圖提高資產價值可能很誘人，但不值得冒著短期或中期計劃的風險。

另，加州科爾特馬德拉的註冊理財規劃師馬庫斯·霍爾茨伯格 （Marcus Holzberg） 亦表示，當你心中有1個目標，即在未來1年甚至幾年內需要用錢時，你不應該投資，而應該保護。波動性是長期增長的代價，但對於短期需求來說，它是一種負擔。

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