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杏一醫療總經理蔡德忠 當選台灣連鎖暨加盟協會理事長

2025/04/29 21:32

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）今天改選第12屆理監事，並推選醫療用品龍頭杏一醫療用品總經理蔡德忠出任第12屆理事長。（本報資料照）台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）今天改選第12屆理監事，並推選醫療用品龍頭杏一醫療用品總經理蔡德忠出任第12屆理事長。（本報資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）今天改選第12屆理監事，並推選醫療用品龍頭杏一醫療用品總經理蔡德忠出任第12屆理事長，速食業龍頭台灣麥當勞董事長李昌霖出任副理事長。

台灣連鎖暨加盟協會理監團隊有30家企業，都是各行業優秀領導者。第12屆當選的常務理事為新東陽董事總經理麥升陽、金格總經理林世閎、寶島眼鏡執行副董事長蔡國平、金石堂總經理周家瑜、信義房屋副總經理信泓浚，常務監事為管家婆科技董事長翁素蕙。

當選的理事分別為統一超商協理羅文璣、全聯副總經理林子文、全家便利商店副營運長黃君毅、瓦城集團董事長徐承義、三商行總經理沈國政、安心食品（摩斯漢堡）副董事長高順興、大成集團副總裁韓家寅、新光三越總經理吳昕陽、何嘉仁協理黃俊賢、阿瘦實業總經理郭欣怡、頂呱呱總經理兼執行長史宗岳、全國電子董事長暨總經理林政勲、名留國際執行長鄭仲傑、揚秦國際企業總經理林麗玲、三商餐飲副總經理林健雄、聯發國際餐飲董事長鄭凱隆。

當選監事為義美食品副總經理高漢克、雄獅旅行社總經理張亞昭、車麗屋汽車百貨董事長卓豐閔、鬍鬚張董事長張世杰、曼都集團董事林明志、住商實業董事長陳錫琮。

新任理事長蔡德忠從杏一企業旗下僅百家店時即加入協會，至今發展成400多店的領導品牌，是協會會員的典範。

蔡德忠認為，協會這個平台有很多頂尖優秀企業，可以不斷向標竿學習，協會率先舉辦很多重要活動例如服務金賞認證、全國商店傑出店長選拔、服務天使獎等都是其他組織沒做的，協會出版的「台灣連鎖店年鑑」也發行30多年，也觀察產業發展趨勢的寶典。

環境變化快速，連鎖業是消費市場的第一線，各行業都必須不斷應變， 蔡德忠認為，協會發展以服務會員為核心，未來將更深入了解各行各業的不同需求，設定可以探討的議題方向，持續推動產業深化學習，協助會員自我超越，追求永續，建立連鎖產業生態圈，共好共榮，造福消費者。

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