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盧秀燕指歐洲多國大停電掀穩供隱憂 經部酸：法國是核電大國

2025/04/29 20:46

經濟部表示，面對關稅衝擊，政府已提出一系列政策與措施，包括編列1000億改善台電財務，以利穩定電價，這正是產業界最希望政府能提供的協助。（資料照）經濟部表示，面對關稅衝擊，政府已提出一系列政策與措施，包括編列1000億改善台電財務，以利穩定電價，這正是產業界最希望政府能提供的協助。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台中市長盧秀燕今表示，歐洲的葡萄牙、西班牙，甚至法國近日發生大停電，引起國人擔憂國內能源政策過硬，也會有穩供隱憂。經濟部部長辦公室表示，「盧市長可能忘了，法國是歐洲首屈一指的核能大國，若停電原因是使用再生能源，那法國為什麼也會停電？」

經濟部表示，面對關稅衝擊，政府已提出一系列政策與措施，包括編列1000億改善台電財務，以利穩定電價，這正是產業界最希望政府能提供的協助，盧市長身為地方首長，應該更清楚地方產業迫切的需求。

經濟部續指，目前產業界最擔憂的是國民黨已表態預算通過機會不大，希望盧市長除了關心能源政策外，也能勸說同黨立委通過預算，和政府一起協助產業度過難關。

針對盧秀燕以西班牙、葡萄牙、法國停電為例質疑我國再生能源政策，經濟部表示，事實上目前西班牙及葡萄牙政府尚在調查原因，是否和使用再生能源有關或是人為攻擊猶未可知，需要專業分析以釐清。

經濟部續說，但盧市長卻還能在地球的遠端，甚至比歐洲人民更快知道停電的根本原因為何，還以此批判政府的能源政策。除此之外，盧市長可能忘了，法國是歐洲首屈一指的核能大國，若停電原因是使用再生能源，那法國為什麼也會停電？

經濟部強調，不論是哪種能源，台灣在強化電網韌性及發電能源來源多元化上，都必須做出努力，才能提升國家的能源安全。在野黨只是不斷地強調「核能治百病」，而忽視電網穩定及韌性，實令人遺憾。

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