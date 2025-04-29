川普要吃霸王餐 威脅蘇伊士運河營運被批廉價勒索

美國總統川普再次威脅世界國際貿易主要通道之一蘇伊士運河營運，稱美國船隻，包括軍用和商用船隻，都應該被允許免費通過蘇伊士運河。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普再次威脅世界國際貿易主要通道之一蘇伊士運河營運，稱美國船隻，包括軍用和商用船隻，都應該被允許免費通過蘇伊士運河。外媒指出，川普公開試圖竊取埃及國家收入，實際上是一種廉價的勒索形式。

川普上週六晚間發表挑釁性言論，稱「美國船隻，包括軍用和商用船隻，都應該被允許免費通過巴拿馬運河和蘇伊士運河。」他聲稱，如果沒有美國，這兩條運河都不會存在，事實上，埃及於1869年完成運河的開挖，而當時美國剛剛擺脫殘酷的內戰（1861-1865年）。

請繼續往下閱讀...

川普發表這番令人震驚的言論後，開始採取措施推動。他指示美國國務卿盧比奧立即採取行動，確保美國船隻能夠自由通行蘇伊士運河。

美國國家安全顧問邁克爾沃爾茲也發表挑釁性的聲明，聲稱美國不應該為通過其保衛的運河支付費用。沃爾茲沒有詳細說明這種「防禦」的性質，但最有可能指的是美國針對葉門胡塞運動的軍事行動，該運動針對以色列和美國船隻，以及支持以色列在加薩走廊種族滅絕戰爭的國家船隻，威脅紅海航運。

川普持續向包括埃及在內的控制全球海上航線的國家施壓，要求降低或取消美國船隻的過境費。他強調，需要保護美國利益免受國際航行威脅，無論是在紅海或蘇伊士運河，這兩條運河並列為全球最繁忙、利潤最高的海上航線。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法