ASML、日商住友擴大在台半導體業務 經濟部核准

經濟部今核准荷蘭商ASML以約新台幣26.2億元增資西盟科技。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今核准荷蘭商ASML以約新台幣26.2億元增資西盟科技，從事經營半導體雷射光源設備安裝及零組件銷售、維修業務，另核准日商住友商事株式會社以22.7億元增資台灣子公司，從事半導體材料及電子零件材料的進出口貿易、銷售業務。

經濟部投資審議會今核准6件重大投資案件，3件是僑外投資，3件是對外投資。

請繼續往下閱讀...

僑外投資方面，荷蘭商艾士麥股份有限公司（艾司摩爾，ASML HOLDING N.V.）以26億1982萬4000元增資西盟科技股份有限公司，從事經營半導體雷射光源設備安裝及零組件銷售、維修業務。

另一案是日商住友商事株式會社（SUMITOMO CORPORATION） 以22億7080萬160元，增資台灣國際住商電子股份有限公司，從事半導體材料及電子零件材料的進出口貿易、銷售業務。

此外，英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN） HOLDINGS COMPANY以87億5000萬元增資巔峰海景投資股份有限公司，並以其中83億元增加轉投資海能國際投資股份有限公司，從事風力發電業務。

對外投資方面，宏碁以8604萬8632.55美元取得英屬開曼群島EMBEDDED CITY LIMITED的100%股權，間接取得台灣振華電子股份有限公司股權，從事經營POS系統、KIOSK多媒體事務機及工業電腦應用業務。

第2案為國巨股份有限公司以777億9710萬6828日圓（約折合5億2174萬3054美元），公開收購日本上市公司SHIBAURA ELECTRONICS CO., LTD.最高100%股權，從事經營熱敏電阻感測器製造及銷售業務。

此外，祥碩科技股份有限公司以3億9109萬8800美元，取得美國TECHPOINT, INC.的100%股權，從事積體電路設計業務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法