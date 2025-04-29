台灣電力專家看西葡大停電：「慣量不足」又被觸發釀禍

葡萄牙電力營運商指出，「罕見的大氣現象」導致西班牙的電網故障，但我國電力專家不認同。（法新社）

〔記者林菁樺／台北報導〕西班牙、葡萄牙28日發生大規模停電，一名國內不具名的電力權威指出，跨國電網調查需要模擬、分析，等官方正式宣布肇因仍需一點時間，但由停電的中午時間點推測，加上再生能源多，應與「慣量不足」又碰上機組跳機或線路故障等「觸發」，導致電力系統崩潰，釀成大規模停電。

葡萄牙、西班牙出現歐洲罕見的全國性大停電，目前尚在陸續復電，但停電的原因受矚目。根據葡萄牙電網營運商REN受訪，認為停電主因很可能是極端溫差，造成罕見的「誘導大氣振動」，讓西班牙等地的電網高壓線路出現「異常振盪」。

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但我國電力專家看法不同。一名不具名的電力權威表示，與大氣溫度劇烈變化有關係，學理上沒有這樣的論述。確實有太陽黑子影響磁場關係，但若是磁場問題，「不只電力設備、通訊、無線電等都會受影響。」

他指出，國內、國外大停電通常都是由單一線路或機組因故跳脫，造成其他線路超載，或電驛保護協調不良、電驛應動作未動作，導致事故影響範圍擴大、電壓持續下降至崩潰，造成大範圍與大規模停電。

專家提到，若是因為故障、失誤操作等外部因素，電網只要避開就好，但假設不是設備故障，而是「系統性故障」，譬如「慣量太低」就很麻煩；所謂慣量是指維持系統穩定的能量，通常是馬達、發電機會有慣量。

他進一步解釋，因西班牙此次大停電時間為中午時段，常理推論是光電充足時段，再生能源不會有慣量，而此時併網的傳統機組會比較少，「很有可能是慣量問題」，即「慣量不足」。

但「慣量不足」也只是電網狀態不好，他形容，一個人病懨懨、抵抗力下滑也未到真正生病，要有實際「觸發」原因，像是碰到機組跳機、線路故障等，如病懨懨時真的遇到病毒，才是真正染病，他說，若沒有觸發肇因，慣量不足也不至於導致大停電。

至於慣量參數，也能夠及時監測，如同穿戴智能手錶監測心跳，可以透過除能設備計算做到隨時觀察。

專家表示，目前要等西班牙正式公布原因，但除非有很明顯地失誤操作，否則即便知道故障點，肇因恐怕也不會太快宣布，推測還是要透過模擬、分析等調查，才會正式對外公布。

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