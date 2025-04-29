苦惱「不知最終關稅是多少」愛迪達所有美國產品將漲價

愛迪達週二（29日）表示，由於美國總統川普的關稅導致所有產品價格上漲，將調高所有美國產品的價格。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕運動服飾巨頭愛迪達週二（29日）表示，由於美國總統川普的關稅導致所有產品價格上漲，將調高所有美國產品的價格。愛迪達在聲明中表示：「鑑於美國與各出口國之間談判的不確定性，我們不知道最終的關稅是多少，因此，對於要漲價多少，公司無法做出任何『最終』決定。」

愛迪達表示，目前尚不清楚將把價格提高多少，並指出，儘管第1季利潤大幅增長，但全球貿易爭端阻礙上調全年業績預期。公司在一份聲明中表示：更高的關稅最終將導致我們所有銷往美國市場的產品成本上升。

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公司表示，「在一定程度上」受到白宮對北京徵收關稅的影響，目前有效稅率為145%，但它已經將中國製造的產品對美國的出口量降至最低。不過，最大的影響來自於美國對所有其他國家的關稅普遍上調，在貿易談判期間，關稅基本上維持在10%。

愛迪達表示，目前還無法量化這些成本，也無法斷定這會對我們產品的消費者需求產生何種影響。目前幾乎無法在美國生產所有產品

愛迪達在越南和柬埔寨等國家設有工廠，如果沒有達成貿易協議，這些國家將面臨美國高達40%的關稅。

幾乎所有服務於美國的零售企業，從Temu等超低成本電子零售商到愛馬仕等奢侈品巨頭，都面臨著類似的價格上漲和需求影響的困境。

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