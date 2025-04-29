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2023年國富毛額增3.18％ 平均每戶淨值1889萬創新高

2025/04/29 19:30

主計總處今公布2023年底國富毛額320.48兆元、年增3.18%。（記者鄭琪芳攝）主計總處今公布2023年底國富毛額320.48兆元、年增3.18%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布2023年底國富毛額320.48兆元、年增3.18%，國富淨額252.82兆元、年增2.35%，增幅較上年縮小，主因2023年經濟成長放緩，影響民間投資。各部門中，家庭部門平均每戶淨值1889萬元、年增116萬元，主因台股走揚及升息效應，帶動有價證券及存款增值。

「國富統計」為一國各經濟部門擁有的資產總值，包括家庭、非營利團體、企業及政府等部門。2023年國富毛額320.48兆元、年增9.89兆元，非金融性資產毛額 266.19兆元、占83.06%，其中生產性資產毛額137.54兆元、占42.92%，年增6.69兆元或5.11%，主因前瞻基礎建設及公營事業持續投入，加上半導體先進製程帶動投資，各資產中以房屋及營建工程增3.83兆元最多，運輸工具則因跨境旅遊及貨運需求擴增，成長7.83%最顯著；非生產性資產毛額128.65兆元、占40.14%，年增3.05兆元或2.43%。

至於金融性資產淨值為54.29兆元、占16.94%，其中國內銀行與投信基金雖增持國外證券投資，但外資持有股權市值提高，整體金融性資產與負債相互折抵後，僅年增0.15兆元或0.28%。

各部門中，家庭部門淨值（土地按市價重評價）172.24兆元、年增13.29兆元或8.36%，其中房地產52.53兆元、占30.5%，有價證券231.1兆元、占18.05%，較上年增加23.85%，因AI商機帶動科技類股上漲；人壽保險準備及退休基金準備37.52兆元、占21.78%，定期性存款及外匯存款21.67兆元、占12.58%，，三者增額合計達9.42兆元，為家庭部門資產增額主要貢獻來源；另家庭部門負債22.1兆元、年增1.33兆元或6.39%，其中貸款為21.45兆元。

2023年底家庭部門平均每戶淨值為1889萬元，年增116萬元或6.56%，其中房地產576萬元、年增4萬元；有價證券341萬元、年增61萬元；定期性存款及外匯存款受升息效應影響增至238萬元、年增16萬元或7.21%。至於平均每戶國內金融性負債為242萬元、年增11萬元或4.62%，主因房貸增加。

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