韓式燒肉必比登名店登台 國泰世華提供獨家專屬訂位

廣受韓星喜愛且連續7年榮獲米其林必比登推薦的韓式燒肉名店「金豬食堂Gold Pig／금돼지식당） 」將於5月首度來台。國泰世華銀行獨家提供金豬食堂專屬訂位。 （國泰世華提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕廣受韓星喜愛且連續7年榮獲米其林必比登推薦的韓式燒肉名店「金豬食堂（Gold Pig／금돼지식당） 」將於今（2025）年5月首度來台。國泰世華銀行獨家提供金豬食堂專屬訂位。

國泰世華表示，自5月起，卡友只要先透過「國泰優惠CUBE Rewards App」以1點小樹點（信用卡）兌換「優先訂位票券」（限量200張），而後再持「優先訂位票券」刷CUBE信用卡支付訂金，即可享優先訂位權及專屬禮遇，省去排隊時間，開幕首月於餐廳實體刷CUBE信用卡還享最高8.3%小樹點（信用卡）回饋。

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根據韓國國際文化交流振興院（KOFICE）發布的《2024年海外韓流調查報告書》，臺灣有25%的民眾平時閱聽內容中包含韓國內容，顯示韓流文化於臺灣擁有堅實的粉絲基礎，不僅帶動電商、美妝、運動產業蓬勃發展，正宗韓式料理也很受臺灣人歡迎，其中韓星喜愛的韓式燒肉金豬食堂（Gold Pig／금돼지식당），更是韓迷心中必去的餐飲名店，日前來台展店消息一出，便在媒體、社群引起廣大討論，預期將吸引大批饕客排隊朝聖。

國泰世華指出，注意到卡友對於韓風消費偏好，國泰世華此次金豬食堂獨家尊榮禮遇及刷卡優惠，分為兩波段。

第1波先開放卡友於5月5日上午9點起至7日登入「國泰優惠CUBE Rewards App」以1點小樹點（信用卡）兌換限量200張「優先訂位票券」，5月9日至11日開放持有優先訂位票券的卡友刷CUBE信用卡享優先訂位及專屬禮遇，包含獨家VIP套餐加價購及迎賓酒1杯招待；第2波則於5月13日至31日獨家開放國泰世華全卡友線上訂位。

此外，金豬食堂（Gold Pig／금돼지식당）開幕首月刷CUBE信用卡支付線上訂金、餐廳實體消費享最高8.3%小樹點（信用卡）回饋（含CUBE App領券加碼5%+樂饗購權益最高3.3%）。#

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