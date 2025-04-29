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吳敏求：旺宏今年會想辦法做到賺錢

2025/04/29 18:20

旺宏董事長吳敏求表示，預估第二季營運會比第一季好，全年營運表現要看下半年市況而定。（資料照）旺宏董事長吳敏求表示，預估第二季營運會比第一季好，全年營運表現要看下半年市況而定。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠旺宏（2337）今召開法說會並公布第一季財報，每股稅後虧損0.47元，連7季虧損，但較上季與去年同期收斂。董事長吳敏求表示，預估第二季營運會比第一季好，全年營運表現要看下半年市況而定，「今年無論如何，會想辦法做到賺錢」，旺宏今年將力拚轉虧為盈。

吳敏求指出，旺宏虧損完全是來自經濟狀況，記憶體公司有的比旺宏還慘，公司會努力多面向改善營運，包括人力精簡、降低成本、更新技術與降低庫存等，努力做到賺錢。

吳敏求指出，大家不太瞭解旺宏所面臨到的一些挑戰，包括中國低價競爭、貿易戰等問題，這些外在的問題都非旺宏所能控制，但目前可以看到一些數據都有長足的進步，他尤其期望今年存貨能有較大幅的出清。

旺宏截至第一季為止，存貨金額達130.27億元，季減2.83%、年減1%，其中，NOR Flash佔比 達50%，ROM佔比20%，NAND Flash約30%。旺宏有信心任天堂會消化ROM庫存，公司也針對NOR Flash尋找新的應用，持續加強降低NAND Flash庫存。

吳敏求表示，存貨評價損失會影響毛利率，整體售價並沒有有太大變動，預期隨著庫存逐步去化，對毛利率的影響性也會降低。

旺宏第1季合併營收61.37億元，季增4%、年增7%，毛利率17.7%，季增4.6個百分點，年減 2.1個百分點，稅後淨損8.73億元，較上季與去年同期虧損收斂，每股稅後虧損0.47元。

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