賣到缺貨！Costco小金條報酬率曝

美國Costco在2023年9月開始銷售金條。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕如果一年前於Costco買了一根金條，那麼現在的回報是多少 ？外媒算出持有Costco的1盎司金條1年，投資者將獲得39.21%的回報。

美國Costco在2023年9月做出一個相當不尋常的舉動。這家大型零售商開始銷售金條。幾個月後，主要競爭對手沃爾瑪也做出同樣的決定。在通貨膨脹率居高不下、經濟不確定性不斷增加的情況下，這個作法被證明是一個相當成功的想法。

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富國銀行估計，Costco僅從金條銷售就能獲得1億至2億美元的季度收入。在接下來的幾個月裡，公司擴大其商品供應範圍，包括銀幣甚至白金條。

Costco策略成功的關鍵因素是尺寸，這些不是你在銀行金庫中看到的大金條，而是1盎司的小金條。話雖如此，Costco 對這些金條的收費比黃金現貨價格高出約2%。

就在一年前，也就是2024年4月29日，一盎司黃金的交易價格為2333美元。加上2%的溢價，總價格為2379美元。

截至2025年4月29日，每盎司黃金的現貨價格為3312美元。因此，持有Costco的1盎司金條1年，投資者將獲得39.21%的報酬。

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