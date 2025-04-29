北富銀增資LINE Bank 中華信評：資本緩衝空間恐將減少

台北富邦銀行23日宣布將參與連線銀行LINE Bank的現金增資案，認購金額不超過17.55億元。中華信評今表示，此舉可能使北富銀維持強健的資本水準緩衝空間有所減少。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北富邦銀行上週三（23日）宣布將參與連線銀行（LINE Bank）的現金增資案，認購金額不超過17.55億元。中華信評今表示，此舉可能使北富銀維持強健的資本水準緩衝空間有所減少。

中華信評表示，Line Bank 為台灣3家純網銀之一。中華信評預估，北富銀曾持LINE Bank股權的投資，將使北富銀的風險調整後資本（RAC）比下降5至7個基本點（bps），這將可能使北富銀在未來兩年當中維持其強健的資本水準所需的緩衝空間有所減少。

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中華信評指出，北富銀的表現仍與先前的預測水準相符，在手續費收入業務與交易利得表現良好的帶動下，2024年的盈餘達304.1億元；截至2024 年底，逾放比穩定維持在12個基本點，略優於同期間國內銀行業約16個基本點的平均水準。

北富銀在2024年下半年也將銀行簿股票投資部位控制在與中華信評預測範圍相符。中華信評在江北富銀2024年的現金股利配發金額納入考量後，預估2024年底的RAC比為 10.04%，與中華信評定義資本水準在強健等級的10%門檻標準相近。

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