蔡司將參展COMPUTEX 今年擴增台灣人力逾1成

蔡司延續「Taiwan to Global」營運策略，持續深化對台灣市場的布局，將參與五月舉辦的台北國際電腦展（COMPUTEX）。（蔡司提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕德國光學儀器設備領導廠商蔡司台灣總經理章平達今宣布，蔡司延續「Taiwan to Global」營運策略，持續深化對台灣市場的布局，將參與五月舉辦的台北國際電腦展（COMPUTEX），展示AI伺服器解決方案ZEISS METROTOM CT斷層掃瞄系統，透過非破壞性掃描無損檢測，協助供應鏈提升AI伺服器檢測效率與品質，加速AI產業發展，屆時也將公布在台灣AI相關方案新投資案。

蔡司今天舉行媒體交流會，對於近期美國總統祭出關稅措施，章平達表示，蔡司是跨國性企業，肯定會受到影響，不過，蔡司成立達180年，遇過很多挑戰，也在全球布局，應可應對，對長期發展仍樂觀看待。

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蔡司台灣顯微鏡解決方案總監蔡慧說，關稅政策還待觀察，短期會出現庫存調整的影響，但預期供應鏈應可維持穩定。

蔡司台灣工業量測解決方案營運總監嚴子登認為，關稅對設備業會帶來機會，客戶會分散生產因應地緣政治風險，在不同地方增設產能，有移機與新增設備的需求，對蔡司有商機，公司也會謹慎因應。

章平達指出，台灣是蔡司全球第五個擁有眼鏡、醫療、顯微鏡、工業量測及半導體製造設備完整事業群的市場，目前台灣員工人數約4百人，去年宣布擴大投資台灣，從2024年起預計10年內在台灣投資新台幣1百億元，因應投資與就近服務客戶的需求，今年預計擴增員工數50人，增加幅度超過一成，不同領域的人才都可，但因需要與總部及相關市場溝通，需求以具備國際觀或願學習的人才為主。

蔡慧表示，去年蔡司進駐竹科成立創新中心，至今約8、9個月，這有助提升對客戶失效分析的服務，並讓德國總部能夠掌握客戶需求，合作開發客製化方案，滿足客戶非常規的需求。

蔡慧也提到，為了加速對客戶的服務，蔡司在桃園設立物流中心，零件只要4小時就可以送達客戶，比過去大為縮短時間。他並透露，蔡司台灣顯微鏡解決方案部門過去三年業績逐年倍增，預期未來可望維持高雙位數成長。

嚴子登表示，印刷電路板、液冷、連接器及機櫃設計是人工智慧（AI）的四大挑戰，蔡司繼去年在台灣成立創新中心後，將在台灣針對AI相關方案擴大投資，大幅增建研發實力，提升台灣製程驗證及新產品開發品質控管能力，讓台灣成為新產品導入中心，並將相關應用擴及到全世界。

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