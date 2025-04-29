美方要求新台幣升值？楊金龍三度強調：沒有這回事

立委質詢提到，美方是否有希望新台幣升值，對此，央行總裁楊金龍三度強調，「沒有這回事」。（記者陳逸寬攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕因應美國對等關稅，國民黨立委許宇甄質詢時提到，美方是否有希望新台幣升值，對此，央行總裁楊金龍三度強調，「沒有這回事」，新台幣一直很穩定，央行與美國財政部溝通順暢，而高關稅談判與匯率是分開的，絕對沒有被美方要求升值，美國跟日本的談判也沒有要日圓升值。

許宇甄指出，外傳美國可能提出「海湖莊園協議」，要求盟友將手中的美債轉換為零息債券，政府如何因應？對此，楊金龍表示，這是一個假設的問題，央行每年都會跟美國財政部溝通，據現在了解，沒有這樣一個議題。

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楊金龍說，若握有的債券到期，會有2個想法，一個是繼續，另一個是轉到其他去。至於轉到哪裡去，楊金龍表示，到時候會做決定，都有因應計畫。

許宇甄再指出，美國財政部報告指出匯率操作國三項標準，包刮對美貿易超過150億元、經常帳順差對比GDP逾3％、淨買匯金額對GDP比率逾2％及12月中有8個月以上持續淨買匯，台灣符合其中兩項，美國可能會要求台灣將新台幣升值。

對此，楊金龍表示，目前台灣有第一、第二項，但沒有第三項，而高關稅談判與匯率是分開的，沒有美國要求新台幣升值這回事，絕對沒有，新台幣一直很穩定，一定能好好因應，美國跟日本的談判也沒有要日圓升值。

行政院長卓榮泰表示，現在透過降低貿易逆差、排除非關稅貿易障礙、採購及投資等方式與美談判，現在沒有發生任何匯率波動狀況。

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