準父母荷包縮水！美知名嬰兒推車品牌UPPAbaby宣布漲價

美國嬰兒推車、汽車安全座椅第一品牌「UPPAbaby」近日宣布，將於下月12日調漲部分美國產品價格。（圖擷取自UPPAbaby官網）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為因應美國總統川普關稅政策帶來的影響，美國嬰兒推車、汽車安全座椅第一品牌「UPPAbaby」近日宣布，將於下月中調漲部分美國產品價格。

綜合媒體報導，UPPAbaby宣布，公司將於5月12日美東時間午夜，調高部分美國產品的價格，像是旗下暢銷商品 UPPAbaby Vista V3王者之尊旗鑑推車價格，將從1199.99美元（約新台幣3.87萬元）調漲至1299.99美元（約新台幣4.19萬元）；UPPAbaby MINU Duo並排雙人推車的價格，也將從原本的899.99美元（約新台幣2.9萬元）調漲至949.99美元（約新台幣3.06萬元）等。

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報導指出，除了嬰兒推車、汽車安全座椅外，其他像是嬰兒床、嬰兒衣服、訓練水杯、玩具等價格近來也紛紛喊漲，迫使許多準父母開始尋找出路，轉向二手用品市場。

對此，有專家發出警告，認為嬰兒用品漲價是一大隱憂，恐讓現代人更不想生小孩，降低出生率。

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