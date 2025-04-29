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車燈侵權案落幕 堤維西與現代和起亞汽車達成和解

2025/04/29 16:56

車燈廠堤維西4年前遭韓國現代和起亞汽車控告侵害車燈專利，堤維西今天發重訊指出，各方已就本案達成和解。（記者楊雅民攝）車燈廠堤維西4年前遭韓國現代和起亞汽車控告侵害車燈專利，堤維西今天發重訊指出，各方已就本案達成和解。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕車燈廠堤維西（1522）4年前遭韓國現代（Hyundai）和起亞（Kia）汽車控告侵害車燈專利，堤維西今天發重訊指出，各方已就本案達成和解．

堤維西並指出，雙方也互相同意將不再對他方主張本案相關權利或提起任何訴訟程序，和解契約之細節，基於契約中的保密條款，不予揭露。

堤維西2021年6月2日發布重大訊息表示，韓國現代汽車（Hyundai Motor Company）及起亞汽車（Kia Corporation）主張堤維西與堤維西美國子公司Genera Corporation侵害車燈專利，於2021年5月28日向美國加州法院提起專利侵權訴訟。

經過約4年纏訟，堤維西今天公告， Hyundai Motor Company及Kia Corporation前於美國法院對堤維西及美國子公司Genera Corp.提起專利侵權訴訟，各方現已就本案達成和解，並正式簽署和解契約，對公司財務及業務均無重大負面影響。

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