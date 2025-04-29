「中興新村野餐、MUSIC、創生市集」本週六登場

國發會將於本週六5月3日在南投中興新村大操場舉辦「中興新村野起來」活動，希望藉由聚客計畫首發活動，帶動來客人潮。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會將於本週六5月3日在南投中興新村大操場舉辦「中興新村野起來」活動，揭開「114年度聚客計畫」序幕。國發會表示，希望藉由聚客計畫首發活動，帶動中興新村廣大來客人潮。

國發會中興新村活化專案辦公室主任吳文貴表示，國發會自2018年7月接手中興新村的活化與維運後，陸續投入15.34億元經費，進行老舊宿舍優化、中興會堂以及臺灣省政府大樓修復等工程，再以「空間再生 × 青年創業 × 地方創生」為主軸，推動這座歷史聚落轉型為創業基地，設置「中興新村地方創生育成村」，目前已累計培育超過172組團隊，涵蓋農業加工、文化創意、數位科技、教育設計與綠色創新等多元領域，為中臺灣注入豐沛創新能量。

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本週六將舉辦「中興新村野起來─野餐、MUSIC、創生市集」，上午先於中興牌樓前荷花池畔賞荷、異國服飾體驗、省政資料館的畫作聯展，下午則於中興大操場的地方創生市集、野餐、音樂會等。

吳文貴表示，當天現場將有超過100組地方創生與在地特色品牌設攤，涵蓋文創設計、綠色生活、地方飲食與農特產品等多元創生亮點。除中興新村地方創生育成村進駐團隊外，也集結公部門輔導成果展出，包括農業部農村發展及水土保持署「農村好物」及「農村好店」，苗、中、彰、雲、投、嘉等6縣市參與，展現跨部會整合與在地產業能量。

他說明，活動主會場位於中興新村大操場，並設有魔術氣球、魔幻泡泡與氣墊遊樂區，打造全年齡皆宜的親子互動活動。同時推出深受民眾歡迎的「中興新村實境解謎遊戲」，以光華路為主要起點與任務動線，透過互動式關卡，引導參與者探索中興新村的歷史紋理與空間故事。

在野餐、音樂、親子體驗遊戲等節目後，接續登場的是「興光音樂會」，特邀歌手艾薇、梁文音、張語噥與安吉等知名藝人，打造戶外草地音樂饗宴，歡迎民眾透過投入這場「野起來」活動認識中興新村、喜歡中興新村，進一步活絡中興新村的發展。

國發會表示，為鼓勵大家共襄盛舉，活動當日下午3:00、4:00、5:00三個時段，安排限量免費野餐墊發放活動，數量有限，送完為止。

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